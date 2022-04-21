شوف تخفيضات بنده الأسبوعية تبدأ من 40% خصم خاص بمناسبة الشهر الكريم تسوق الآن

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عروض بنده المملكة العربية السعودية، هايبر بنده يكون من الأسواق الكبيرة والشهيرة جدًا، كما أن الهايبر يعمل على خدمة الكثير من العملاء الذين تم وصول العدد الخاص لحوالي مائة مليون وستون عميل متواجدين في المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، حيث أن الشركة تتضمن على سجل تجاري يرجع لعام 1978، وأيضًا فإن الهايبر يكون متخصص في التجزئة والتي تعد من أهم القطاعات الكبيرة في السعودية.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من ضمن الأسواق التي تستمر في تقديم العروض الكبيرة والرائعة معها أقوى الخصومات المذهلة جدًا، حيث أن السوق يعمل على تقديم تلك الخصومات والعروض سواء كانت يومية أو أسبوعية، كما أن السوق يتضمن على مجموعات كبيرة وقوية معها أهم الأعمال المتواجدة بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتشييد وتأسيس شركة تعد من أنجح الشركات القوية بين الشركات والمتاجر في السعودية.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده على لحم الغنم من النوع داري مقدار 400 جرام عدد 2 قطعة تكون بسعر 11.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- سعر لب الأفوكادو من النوع داري مقدار 454 جرام يكون 21.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من البطاطس الخاصة بالقلي من النوع دي برس لامب وستون يكون سعرها 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- فيليه الدجاج الحار من النوع رينجرز سيارا مقدار 750 جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من بوب كورن الدجاج نوعه سيارا مقدار 350 جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 33.90 ريال سعودي.
- 240 جرام من انجوس برجر بقري عدد اثنان حبة سعرها يكون 19.95 بدلًا من 29 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من الدجاج المجمد مقدار 1300 جرام * 8 يكون 99.95 ريال سعودي.
- 2 لتر من آيس كريم نوعه السعودية يكون بسعر 22.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من شرائح الدجاج زينج العريش يكون بسعر 25.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من من الدجاج المفروم نوعه رضوى مقدار 400 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.
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