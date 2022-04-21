شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية وخصومات تصل لـ50%

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شركة إكسترا من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فهي توفر كل إحتياجات المنزل من شاشات ذكية وأجهزة المنزل الكهربائية وذلك في جميع فروعها داخل المملكة أو من خلال موقعها الإلكتروني بأسعار وخصومات لا مثيل لها عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية سوني تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي.

كلاس برو تلفزيون بحجم 70 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد.

تي سي تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي.

كلاس برو تلفزيون بحجم 42 بوصة عالي الوضوح والدقة أندرويد 0.9.

سامسونج تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي.

تي سي إل تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي. عروض شركة إكسترا على الغسالات الكهربائية إل جي غسالة تعبئة علوية بحجم 11 كيلو واي فاي متوفرة باللون الأسود.

توشيبا غسالة تعبئة علوية بحجم 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض في أسود.

غسالة دايو تعبئة أمامية سعة غسيل 9 كيلو بها 15 برنامج 1200 لفة متوفرة باللون الأبيض.

سامسونج غسالة تعبئة أمامية سعة غسيل 9 كيلو واي فاي متوفرة باللون الأبيض.

كاندي غسالة تعبئة أمامية سعة غسيل 9 كيلو تجفيف 6 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الفحمي.

كاندي غسالة تعبئة أمامية سعة 7 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض. عروض شركة إكسترا على الثلاجات إل جي ثلاجة مقاس 20.9 قدم لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي.

دايو ثلاجة باب جانب باب بحجم 23.3 قدم متوفرة باللون الأبيض.

هاير ثلاجة باب جانب باب بحجم 17.8 قدم بسعة 504 لتر متوفرة باللون الرمادي.

كلاس برو ثلاجة بحجم 23 قدم سعة 651 لتر متوفرة باللون الفضي.

دايو ثلاجة بحجم 17 قدم 60/50 هيرتز إنفيرتر متوفرة باللون الفضي.

ثلاجة هيتاشي بحجم 21.4 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الأسود الزجاجي.

باناسونيك ثلاجة باب جانب باب بحجم 18 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الرمادي الغامق. عروض شركة إكسترا على البوتاجازات لاجيرمانيا أمريكانا موقد غاز مقاس 90*60 سم 5 عيون مزود بفرن غاز.

جيبسون موقد غاز 90*60 أمان كامل 5 عيون ستانلس ستيل. عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية وخصومات تصل لـ50% - ثقفني

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