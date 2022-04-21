شوف عروض لولو هايبر أقوى صفقات نهاية الأسبوع على مختلف المنتجات والأجهزة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض عطلة نهاية الأسبوع على مختلف المنتجات والأجهزة بخصومات مذهلة. حيث تناشد متاجر لولو هايبر عملائها في مختلف المملكة العربية السعودية بالاستمتاع بعروضها الحصرية لنهاية الأسبوع وهما يومي الجمعة والسبت وهما أيام العطلة من كل أسبوع. كما يمكنكم تسوق الكثير والكثير من المنتجات المختلفة كالقريدس والشوفان عروض لولو هايبر أقوى صفقات نهاية الأسبوع على الهواتف الذكية وفر 300 ريال على هاتف هواوي نوفا 9، يعمل بنظام أندرويد، ومزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، ومزود بأربع كاميرات خلفية بدقة 2+2+8+50 ميجا بيكسل. كما يحتوي على رام بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي. بالإضافة إلى هدية مجانية وهي عصا سيلفي ثلاثية القوائم بقيمة 115 ريال سعودي. احصل على خصم 200 ريال على سوار جي تي 3 من هواوي، بمقاس 46 سم، متوفر بسعر 899 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي.

أما مقاس 42 سم متوفر مقابل 849 ريال بدلاً من 1049 ريال سعودي.

أما مقاس 42 سم متوفر مقابل 849 ريال بدلاً من 1049 ريال سعودي. خصم 100 ريال على سامسونج تاب أية 8، بشاشة مقاسها 10.5 بوصة، من الجيل الرابع، بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وداخلية بسعة 32 جيجا بايت. كما أنه مزود ببطارية سريعة الشحن بسعة 7040 مللي أمبير. بسعر 949 ريال بدلاً من 1049 ريال سعودي. تخفيضات لولو القوية على صفقات نهاية الأسبوع على الأجهزة الكهربائية خصم 500 ريال على موقد وفرن مزود بأربع شعلة مقاس 55*55 سم ماركة دورا. بسعر 899 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي. متوفر في متاجر لولو هايبر قلاية أيكون بدون زيت رقمية، سعتها 3 لتر، مكتوفر بألوان مميزة ورائعة. بسعر 129 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي، وبخصم نقدي 200 ريال. LULU Hyper Offers الجبارة على السلع الغذائية كويكر شوفان سريع التحضير، وزن 1.19 كيلو، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي. اشتري قطع دجاج متنوعة طازجة من اليوم، بوزن 910 جم، مقابل 12.95 لريال سعودي.

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