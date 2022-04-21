شوف مهرجان الألعاب وعروض المنزل من شهر أبريل التوفير بأسواق لولو الشرقية

لأول مرة تفاجئ أسواق لولو الشرقية عملائها وخاصاً الأطفال وتقدم لهم مهرجان الألعاب المتنوعة ولمدة أسبوع كامل وتسعى لترضي البنين والبنات وتوفر لهم تشكيلة رائعة من كافة الألعاب حيث يختاروا المميز والمفضل لديهم، كما تقدم بهذا العرض تشكيلة مختلفة ومتنوعة من حقائب اليد، والظهر، ولعشاق السفر والأنتقالات.

مهرجان الألعاب وعروض المنزل من أبريل التوفير بأسواق لولو الشرقية

توفر لكم تشكيلة من الشنط الجرار بأحجام وألوان مختلفة، عربات التسوق، طاولات قهوة، خزانه مطبخ، روف تخزين، مشايات، سجاد بأشكال جذابه، ويستمر أيضا عروض التوفير لشهر أبريل ويتوافر بالعرض مجموعة رائعة ومختلفة من المفروشات وعروض المنزل المتنوعة، أستغلوا فرصه العرض قبل أنتهاء شهر أبريل وجددوا منزلكم يستمر العرض لمدة أسبوع بفرع أسواق لولو الشرقية.

دراجة سكيد فيوجن 14 أتش ألوان متنوعه ومختلفة، بسعر 249.00 ريال بدلاً من 319.00 ريال وفر 70.00 ريال.

دباب أطفال متنوع، بسعر 499.00 ريال بدلاً من 659.00 ريال وفر160 ريال.

TOY FEST مهرجان الألعاب

دراجة أطفال 16 أتش، بسعر 259.00 ريال بدلاً من 329.00 ريال وفر 70.00 ريال.

دباب أطفال متنوع الألوان، بسعر 549.00 ريال بدلاً من 699.00 ريال 150.00 ريال.

سيارة أطفال متنوعة بسعر 599.00 ريال بدلاً من 799.00 ريال وفر 200.00 ريال.

لعبة كينج دول دمية الموضة 32 أتش، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 159.00 ريال وفر 60.00 ريال.

كينج تايم دمية أطفال بسعر 179.00 ريال بدلاً من 249.00 ريال وفر 70.00 ريال.

دمية LOL رأس التصفيف متنوع، بسعر 129.00 ريال بدلاً من 229.00 ريال وفر 170.00 ريال.

دمية فايبولا للأطفال مع الأكسسوارات، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 99.00 ريال وفر 31.00 ريال.

ايكويفر طقم مطبخ معماري متنوع، بسعر 149.00 ريال بدلاً من 249.00 ريال وفر 100.00 ريال.

دمية فابيولا للأطفال مع الأكسسوارت، بسعر 84.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال وفر 45.00 ريال.

ديزني طقم مطبخ متنوع بسعر 99.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال وفر 50.00 ريال.

طقم لعبة التسريحة / المطبخ بسعر 119.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال وفر 70.00 ريال.

عروض المنزل من أطقم مفروشات من أسواق لولو الشرقية