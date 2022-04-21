شوف تسوق الآن لفترة محدودة خصومات بنده الصفحة الرئيسية لعيد الفطر Panda تصل إلى 75%

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سوق بنده يكون من الأسواق التي تم بنائها بعام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق المالية والتجارية والمركزية، وذلك لكي يتم بيع كافة السلع والمستلزمات التي يحتاج لها ويريدها كل فرد متواجد بالمملكة، حتى قام الهايبر بتوفير السلع والمنتجات منها الغذائية والغير غذائية إلى أن أصبحت الشركة من الشركات والأسواق الشهيرة في السعودية.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق المتوافر والمتواجد بها كافة السلع والمستلزمات التي يحتاج لها ويريدها كل فرد بالمملكة العربية السعودية أما أن تكون تلك المنتجات والسلع غذائية أو غير غذائية مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يعمل سوق بنده على توفيرها ومنحها لكل زبائن سوق بنده، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات بالشكل الأسبوعي أو اليومي على كل منتج في الهايبر لكل العملاء بالمملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على ميني مومنت كيت كات باللوتس مقدار 122.5 جرام يكون سعرها 11.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- عدد 5 قطع من الشوكولاتة نوعها شنكي كيت كات مقدار 40 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- 715 جرام من الشوكولاتة مينيز المشكلة من نستله تكون بسعر 33.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- الشوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش مقدار 850 جرام يكون سعرها 64.95 بدلًا من 96.95 ريال سعودي.
- أرز المزة الهندي البسمتي نوعه الراجحي مقدار 10 كيلو جرام يكون بسعر 69.95 بدلًا من 81.95 ريال سعودي.
- 10 كيلوجرام من الأرز البسمتي الحبة الطويلة نوعه العائلة تكون بسعر 68.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز المصري جرين فارمز يكون بسعر 29.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.
- 300 جرام من الحلوى بالكوب كيك بالشوكولاتة الثلاثية من بيتي كروكر تكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.
- العدس الأحمر التركي من النوع زيرو تاك تات مقدار 1780 جرام يكون بسعر 17.25 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- حنطة حب من النوع تاك تات مقدار 700 جرام تكون بسعر 6.50 بدلًا من 8.25 ريال سعودي.
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