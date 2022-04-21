طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الاغا لدخول السحب على الجائزة الكبرى

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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 هي من أكثر النقاط البحثية التي يتم تداولها، حيث أن برنامج الحلم هو برنامج يتم عرضه على قنوات إم بي سي السعودية، ويقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، حيث أنه يعتبر مسابقة يحلم بها كل الناس، وفيها يقوم الناس بالاشتراك في المسابقة من أجل الفوز بالكثير من الدولارات، فهي من أشهر مسابقات الوطن العربي، كما أنها مسابقة ناجحة والراعي الرسمي لها هي قنوات إم بي سي السعودية، ويمكن الفوز بها أو عدم الفوز.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إتباع الخطوات التالية:

أن يعرف المشترك الرقم الخاص بدولته.

أن يقوم بإرسال رسالة نصية على الرقم الخاص بدولته، ثم يكتب فيها كلمة حلم أو DREAM.

ثم ترسل إدارة المسابقة عدة أسئلة للمشترك، ولابد من إجابتها بدقة في رسالة نصية.

ثم يقوم المشترك بمتابعة نتيجة مسابقة الحلم على التليفزيون.

ما هي مسابقة الحلم 2022

هي مسابقة مالية، انفقت عليها مجموعة قنوات إم بي سي السعودية، ويتم عرض المسابقة كبرنامج تليفزيوني يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا، كما أنها تتيح لأي شخص حول العالم الاشتراك بها، والجائزة في النهاية هي حوالي 3 مليون ونصف دولار أمريكي، كما أن القناة تتيح عرض المسابقة بالكامل على التليفزيون من أجل الاستمتاع بالمشاهدة ومراعاة النزاهة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الدولة التي يقيم بها المشترك، حيث أن أشهر أرقام الاشتراك كالتالي:

جمهورية مصر العربية: 95458/95450.

دولة الإمارات العربية المتحدة: 6070.

دولة سوريا: 1555.

دولة الكويت: 4141.

المملكة العربية السعودية: 650444

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يوجد عدة شروط أساسية لابد أن تتوافر في المشترك الذي يرغب في التقديم في مسابقة الحلم على قناة إم بي س السعودية، حيث أن هذه الشروط هامة، ويجب بتوافرها بالكامل وعدم نقصان أي شرط منها، والشروط كالتالي: