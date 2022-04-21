

انت الان تتابع خبر ازدحام مروري بسبب فيضان مياه عادمة بعد دوار المشاغل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفاد التقرير المروري اليومي بوجود ازدحام شديد وإعاقة وتباطؤ بحركة السير، ما بعد دوار المشاغل باتجاه شارع الشهيد، بسبب خروج المياه العادمة من المناهل وتسربها على الشارع العام .

وبين مندوب ادارة السير في حديثه لإذاعة "أمن إف إم" الخميس، أن فرق السير تتواجد في الموقع للدلالة والارشاد وضمان انسابية الحركة على الطريق، فيما حضرت كوادر شركة مياهنا وفرق الصيانة لإجراء اللازم والتعامل مع الموقف، لإذالة الأثر المروري.