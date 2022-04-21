

انت الان تتابع خبر 350 دينار براً و650 دينارا جواً.. تكلفة العمرة بأواخر رمضان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، إن الطلب على رحلات العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان جيد وشهد إقبالاً من المعتمرين الأردنيين، مقارنة بالأشهر الماضية وخلال فترة جائحة كورونا.

واضاف روبين ، أن أعداد المعتمرين الذين سيغادرون الأردن براً وجواً لأداء مناسك العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان يتراوح ما بين 7 -10 آلاف معتمر، في حين ستتراوح أعداد المعتمرين المغادرين خلال شهر رمضان كاملاً ما بين 20 -25 ألف معتمر.

وبين أن تكلفة رحلة العمرة براً في أواخر رمضان تبلغ 350 دينارا للشخص، وجواً 650 دينارا، لافتا الى أن التكلفة براً في أوائل الشهر الكريم وصلت الى 275 ديناراً للشخص، وجواً 550 دينارا.