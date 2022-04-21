

انت الان تتابع خبر ما هو سر 99 وردة على مائدة إفطار أردوغان والان مع التفاصيل



الرياض - ا حمد صلاح - أشارت صحيفة "زمان" التركية أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أهدى رئيس البلاد رجب طيب أردوغان باقة رمزية حملت 99 وردة حمراء، تمثل أسماء الله الحسنى.

وأشارت الصحيفة أن دولت بهتشلي، قدّم لرئيس أردوغان خلال الإفطار، 99 وردة وتم وضع هدية بهتشلي على مائدة الإفطار، حيث كان قد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشريكه في تحالف الشعب الحاكم، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي على مائدة الإفطار في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وكان على جدول أعمال مأدبة الإفطار، ملف اللاجئين السوريين، والعملية العسكرية في شمال العراق ومناقشات التحالف.

الجدير بالذكر ان موقع رئيس الحركة القومية، دولت بهتشلي في السياسة التركية يشكل انقساماً بين من يصفه بصانع ملوك ومن يقول إنّه صاحب القرار في مجال السياسات الأمنية، في الوقت الذي يرى مراقبون أنّه رجل الكواليس.

وخاصة ان بهتشلي ليس موجوداً في الحكومة ولم يحظ حزبه إلا بنسبة 11% في انتخابات 2018، ولكنّ تأثيره كبير خصوصا في مسائل على غرار التشدد في وجه المعارضة المساندة للأكراد والسياسة الخارجية المتصلبة، ويشير البعض ان اردوغان يحتاج إلى دعم دولت بهتشلي وحزبه أكثر من أي وقت مضى للفوز بولاية رئاسية ثالثة.

وعلى صعيد آخر، أدلى وزير الداخلية، سليمان صويلو، في وقت سابق بتصريحات صحفية، مفادها أن الحكومة التركية تركيا تدرس تقييد زيارات العيد إلى سوريا، ونشرت وكالة "الأناضول" التركية خبرا حمل عنوان: "تركيا تلغي زيارات العيد إلى سوريا"، قبل أن تتراجع وتعدل العنوان إلى: "تركيا تدرس تقييد زيارات العيد إلى سوريا"، كما وصلت لعدد من اللاجئين السوريين رسائل تفيد بإلغاء حجوزاتهم لإجازة العيد، التي تسمح بها السلطات التركية كل عام لمدة محدودة.

وأثارت هذه الرسائل، وتصريحات وزير الداخلية التركي قلق عشرات اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود خلال الأيام الماضية، فيما تراجع العشرات عن الذهاب إلى بلادهم، خوفا من منعهم من العودة، وإجبارهم على البقاء.