ملابس عيد الفطر صيفية أم شتوية؟

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الرياض - احمد صلاح - من المُتوقع أن يأتي عيد الفطر هذا العام في أول أيام شهر مايو/ أيار، أي خلال فصل الربيع، ومن المعروف أن فصل الربيع في الأردن يشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، ما أثار تساؤلات حول نوع ملابس عيد الفطر المناسبة للطقس في الأردن، هل ستكون ملابس صيفية أم شتوية؟

تبدأ بعض العائلات بإعداد ميزانيات ملابس العيد قبل شهر رمضان، والبعض يبدأ بالفعل بشراء ملابس عيد الفطر مبكرا لعدة أسباب منها:

اتساع فرصة الاختيار بالمفاضلة بين تشكيلات واسعة من الملابس المعروضة قبل أن تتناقصها بفعل عمليات الشراء.

الحصول على أفضلية الأسعار الى حد ما على اعتبار أنه كلما اقترب العيد تناقصت الكميات وتزايدت الأسعار.

الابتعاد عن زحمة الأسواق باعتبار أن كلما اقترب العيد تشهد الأسواق زحاما متزايدا.

التفرغ للعبادة في أيام رمضان.

ملابس عيد الفطر 2022 صيفية أم شتوية؟

من المُتوقع بمشيئة الله بحسب المؤشرات الأولية أن تكون فترة عيد الفطر دافئة في أغلب مناطق المملكة، وتكون درجات الحرارة ما بين منتصف ونهاية العشرينيات مئوية في معظم المدن الرئيسية، و يكون الطقس حاراً نسبياً ودرجات الحرارة حول منتصف الثلاثينيات مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبالتالي سيكون الطقس بمشيئة الله مناسباً لارتداء الملابس الربيعية الخفيفة، لكن مع ساعات الليل سيكون الطقس لطيفاً، ويميل للبرودة عند ساعات الليل المتأخرة، الأمر الذي يستدعي ارتداء معطف خفيف وخاصة لسكان المرتفعات الجبلية العالية.

ومن جهة اخرى قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن درجات الحرارة خلال عيد الفطر في منتصف العشرينات.

وفي حديثه عبر راديو هلا، الأربعاء، توقع آل خطاب أن تتراوح درجات الحرارة خلال عيد الفطر ما بين 25-27 درجة مئوية، دون أي تساقطات مطرية.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون معتدلة في النهار ولطيفة في الليل وضمن المعدلات.