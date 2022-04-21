نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير أواخر رمضان وعروض العيد المذهلة على الشاشات التليفزيونية في المقال التالي
عروض جرير أواخر رمضان، نظرًا للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فإن هناك تطور سريع في الأجهزة الإلكترونية يكون سريع بعض الشيء ومن المألوف أن الأجهزة الإلكترونية المتطورة والحديثة يكون سعرها مرتفع، وهذا ما قد يجعل العديد من الأشخاص لا يقدرون على شرائها، ولكن مع عروض وتخفيضات jarir bookstore مكتبة جرير سيكون هذا الموضوع سهل جدًا وذلك لأن داخل العروض والتخفيضات في مكتبات جرير تكون الأسعار مميزة، على الأدوات الكهربائية وقد تصل خصومات جرير لنحو 50% من الثمن.
أفضل عروض وتخفيضات مكتبة جرير على الجوالات وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
مكتبة جرير اون لاين
مكتبات جرير أون لاين، واحدة من أهم المراكز التجارية الكبرى في المملكة العربية السعودية والتي لها العديد من المميزات في بعض الأمور مثل الجودة العالية والأسعار التي تناسب الجميع والتخفيضات المميزة والعروض التي تقدم بشكل أسبوعي تقريبًا و التي ينتظرها معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتوجد مكتبات جرير في جميع المدن المملكة العربية السعودية.
عروض جرير اليوم
تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة من العروض المميزة خلال هذا الإسبوع على العديد من المنتجات وخاصة اللابتوب والهواتف المحمولة وشاشات التليفزيون وإليكم بعض هذه العروض في ما يأتي:
- بطاقة سامبا جرير إل جي إلتر جيرا شاشة تليفزيون 23.6 بوصة بسعر 866 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاشة سامسونج 27 بوصة بسعر مميز جدًا فقط 1799 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بينكيو شاشة 27.6 بوصة بسعر 1299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم أم إس إي أوبتكس شاشة 23.8 بسعر 1319 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة إل جي 23.8 بوصة بسعر 799 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بينكيو موبيوز شآشة للالعاب 27 بوصة بسعر 2316 ريال سعودي.
- عرض جرير شاشة ألعاب بينكيو ذوى إكس إل بحجم 23 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير تي سي إل شاشة 75 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي.
- مكتبة جرير المدينة إل جي شاشة 55 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير شاشة تي سي إل 65 بوصة بسعر 2799 ريال سعودي.
- عروض جرير بينكيو إي سبورتس 24 بوصة بسعر 859 ريال سعودي.
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