نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للالكترونيات والأجهزة الكهربائية بأوفر عروض العيد 2022 في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده للالكترونيات والأجهزة الكهربائية بتخفيضات مميزة ضمن عروض العيد 2022 في المملكة السعودية، تصفح أقوى العروض على أسعار الجوالات، بالإضافة إلى عروض الشاشات التلفزيونية بمقاسات مختلفة تناسب كافة المساحات، وتمتع بقضاء وقت ممتع ومسلي في المنزل مع عائلتك في عيد الفطر، ويعرض هايبر بنده hyper panda مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية المخصصة للمطبخ، والتي تساعدك على إعداد أشهى الوصفات والوجبات المتنوعة في وقت أقل، وتسري العروض حتى يوم 27 إبريل 2022 المقبل أو حتى نفاذ الكميات المتاحة، بإمكانكم الطلب أون لاين من خلال موقع هايبر بنده الرسمي أو من خلال زيارة فروع بنده بجميع أنحاء المملكة.
عروض بنده عروض العيد 2022 في السعودية
تضم العروض شاشات تلفزيون سامسونج التي تتمتع بجودة ممتازة وصورة فائقة الوضوح، وتضم أيضًا شاشات دورا وشاشات TCL وكذلك شاشات إمبكس، وهي مصنفة ضمن فئة الشاشات الاقتصادية التي توفر للمستخدم تجربة مشاهدة ممتعة مقابل أقل الأسعار، متوفر بالعروض أيضًا جهاز أندرويد للتلفزيون من شاومي فقط في هايبر بنده السعودية.
- تلفزيون إمبكس جلوريا 55 إنش بسعر 1299 بدلًا من 2199 ريال.
- شاشة سامسونج 40 إنش بسعر 1199 بدلًا من 1442 ريال.
أسعار الجوالات في عروض العيد 2022
تسري عروض الجوالات حتى يوم 25 رمضان 1443 أو حتى نفاذ الكيات، وتضم عروض العيد جوالات سامسونج الممتازة من حيث جودة الخامات ومتانتها، ويلعب التصميم والإمكانيات التقنية دورًا هامًا في تحديد السعر وفقًا لما يلائم مواصفات كل جوال.
- سامسونج A52 إس مزود برام 8 جيجابايت، ذاكرة داخلية 128 جبجابايت بسعر 1419 بدلًا من 1659 ريال.
- جوال سامسونج A03، مزود برام 4 جيجا، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت بسعر 349 ريال.
- عرض سامسونج بسعر 1129 بدلًا من 1249 ريال.
عروض الأجهزة من أوفر عروض العيد 1443
تعد أجهزة المطبخ الصغيرة من أساسيات مرحلة إعداد الطعام التي توفر للمستخدم الوقت والجهد، وتساعده لكي يُعِد أشهى الوصفات بمذاق رائع يناسب جميع الأذواق، وتشمل العروض الفرامة الكهربائية، أجهزة تقطيع الخضروات، أجهزة الخلاطات اليدوية، الغلايات الكهربائية، محضرات الطعام، قدور الضغط، الشوايات الكهربائية، وغيرها من الأجهزة الصغيرة التي تناسب احتياجات المنزل طوال العام وخاصةً في فترة الأعياد.
- كولين محضرة الطعام بسعر 194 بدلًا من 299 ريال.
- قدر ضغط 6 لتر من كولين بسعر 219 بدلًا من 285 ريال.
- كينوود محضرة الطعام بسعر 209 بدلًا من 309 ريال.
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