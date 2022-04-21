دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوبة – افضل ادعية استقبال ليلة القدر 1443

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوبة، مع بداية اول ايام العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم اليوم الخميس 20 رمضان 1443 والذي يوافق يوم 21 أبريل 2022 وقد تصدر عمليات البحث دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوبة، وذلك للتعرف على الأدعية المستحبة والمستجابة في العشرة ايام الاخيرة في الشهر المبارك والتي بها عِتقً من النار، وبهم ليلة القدر التي فضلها الله تعالى على جميع الليالِ، حيث ان الليالي العشرة الاخيرة في الشهر المبارك تُعد من أفضل الليالي في العبادة والدعاء لما لها من مكانة عظيمة لأن فيها ليلج القدر التي يتحراها المسلمون في كل مكان ففيها الأجر العظيم والثواب الكبير لمن قامها وصيامها ليغفر الله ما تقدم وما تأخر من ذنبه.

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوبة