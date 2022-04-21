نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوبة – افضل ادعية استقبال ليلة القدر 1443 في المقال التالي
دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوبة، مع بداية اول ايام العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم اليوم الخميس 20 رمضان 1443 والذي يوافق يوم 21 أبريل 2022 وقد تصدر عمليات البحث دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوبة، وذلك للتعرف على الأدعية المستحبة والمستجابة في العشرة ايام الاخيرة في الشهر المبارك والتي بها عِتقً من النار، وبهم ليلة القدر التي فضلها الله تعالى على جميع الليالِ، حيث ان الليالي العشرة الاخيرة في الشهر المبارك تُعد من أفضل الليالي في العبادة والدعاء لما لها من مكانة عظيمة لأن فيها ليلج القدر التي يتحراها المسلمون في كل مكان ففيها الأجر العظيم والثواب الكبير لمن قامها وصيامها ليغفر الله ما تقدم وما تأخر من ذنبه.
دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوبة
- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيها عبادة ألف شهر، ربي أدعوك وأرجوك حتى يقول الله يا ملائكتي اقضوا حاجة عبدي الليلة فقد غلب يقينه قدري.
- اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي.
- اللهم اجعل هذه الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب، اللهم اجعلها جابرة للقلوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمين
- اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَأَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.
- اللهم إنك عفو كريم تُحب العفو فاعفُ عني. اللهم أخرج حب المعاصي من قلوبنا، فكلما تبنا عدنا، وكلما ندمنا كررنا، وكلما عاهدناك نقدنا، ربي اهدنا وردنا إليك ردًا جميلاً.
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