نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير من لولو ماركت على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية في المقال التالي

تستمر عروض لولو ماركت الموفرة خلال أيام شهر أبريل على مستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى عدة أنواع من المنتجات من العلامات التجارية الشهيرة، ولا تقتصر عروض لولو على الإلكترونيات فقط وإنما توجد تخفيضات ايضاً على اللحوم والخضراوات، والفواكه وتتضمن العروض هذا الأسبوع المكانس الكهربية، الخلاطات، محضرات الطعام والقلايات الهوائية وكاويات البخار أيضاً، تسري العروض من يوم 20 حتى 26 أبريل. لولو ماركت يعرض لولو هايبر ماركت تشكيلة متنوعة من الأجهزة المنزلية من ماركة فيليبس العالمية بخصومات كبيرة. اشتري خلاط يدوي لخفق البيض والكريمة مقابل 109 ريال بدلاً من 199 ريال بخصم قدره 90 ريال سعودي.

غلاية مياه سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال بخصم نقدي 70 ريال. قلاية هوائية سعة 1.2 كيلو جرام بسعر 549 ريال بدلاً من 729 ريال بخصم 180 ريال.

مكنسة كهربائية بكيس 2000 واط مقابل 379 ريال بدلاً من 499 ريال بخصم 120 ريال. محضرة طعام فيليبس قوة 700 واط احصل عليها مقابل 229 ريال بدلاً من 369 ريال ووفر 140 ريال سعودي. خلاط زجاجي فيليبس 700 واط مقابل 229 ريال بدلاً من 299 ريال بخصم 70 ريال. هايبر لولو يمكنك التسوق داخل فروع هايبر لولو وشراء احتياجاتك من السجاد والبطاطين والمفروشات المختلفة، والاستفادة من الخصومات المتاحة ضمن عروض الأسبوع. مابل ليف أريكة سرير متنوع احصل عليها مقابل 499 ريال بدلاً من 879 ريال بخصم نقدي 380 ريال.

احصل على هوم ويل سجادة راشيل مقاس 200 × 300 سم مقابل 99 ريال بدلاً من 199 ريال بخصم مائة ريال. هوم ويل سجادة مقاس 100 × 200 سم بسعر 104 ريال بدلاً من 164 ريال بخصم 60 ريال.

سجادة رائعة صوفيا مقاس 150 سم × 230 سم متنوع بسعر 299 ريال بدلاً من 523 ريال سعودي بخصم نقدي 224 ريال.

صفا بطانية منقوشة مقاس 160 × 220 سم وزن 4 كيلو جرام مقابل 89 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي. اشتري مرتبة هوم ويل مقاس 90 × 190× 9 سم مقابل 99 ريال بدلاً من 149 ريال.

احصل على وسادة هوم ويل سادة مقاس 50 × 70 سم وزن 800 جرام بسعر 30 ريال فقط بدلاً من 39 ريال.

سوزان طقم لحاف كبير قطن مجموعة مكونة من 6 قطع بسعر 164 ريال بدلاً من 329 ريال.

وفر مبلغ 60 ريال سعودي عند شراء طقم لحاف كبير فيوليت مجموعة 4 قطع مقابل 189 ريال بدلاً من 249 ريال. عمر شويل - جدة عروض التوفير من لولو ماركت على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض التوفير من لولو ماركت على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.