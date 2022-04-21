شوف باقي يومان على أقوى عروض العثيم الرمضانية على كثر من السلع بجميع الفروع

تخفيضات خاصة وعروض مميزة اليوم ولفترة محدودة بجميع فروع العثيم هايبر ماركت AL OTHAIM HYPER MARKET، ومنهم الكثير من أنواع المنتجات الغذائية المميزة، وخصومات أخرى منهم على الأجهزة الكهربائية وعلى أجهزة المطبخ، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الأدوات المنزلية وأدوات الطبخ، وخصومات أخرى منهم على أسعار المنظفات بأنواعها، وغيرهم من خصومات بداية من اليوم 21 إبريل وحتى نفاذ الكميات بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني:

عروض العثيم هايبر ماركت الرمضانية حتى نفاذ الكميات

تتوفر داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market عدة خصومات منها: خصم خاص على سعر مياه الشرب من بيرين، وعرض آخر منهم على سعر كاتشب الطماطم من فيكتو، وكذلك خصم خاص منهم على سعر أصابع الدجاج من أمريكانا العادية والحارة، وعلى سعر جبن فيتا الدنماركية، وعلى سعر شكولاتة البرطمان من نوتيلا، كما لديهم عروض على أسعار شراب راني مانجو، كما يوجد بالماركت لحم غنم نعيمي طازج بأسعار مميزة، وكذلك بصل وطماطم.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim خلال رمضان

تتوفر داخل فروع العثيم هايبر ماركت كثير وكثير من الخصومات المميزة الأخرى، ومنهم: خصم خاص على سعر ترمس ديفا، وخصم آخر منهم على سعر طقم القدور من كاسا بونيتا، كما بالماركت تنزيل حصري على سعر قدر الضغط من باصرا، وخصم آخر منهم على سعر قدر ريدبول الكهربائي، وخصم آخر منهم على سعر طقم الطبخ من هوم أواي 8 حبات، وكذلك توجد لديهم تشكيلة مميزة من محضرة الطعام من جي في إس، وخصم آخر منهم على سعر قلاية كولين الهوائية بالبخار، خصومات على أسعار قطاعة الخضار من مولينكس.

تنزيلات العثيم ماركت بكل الفروع في السعودية

تتوفر داخل فروع العثيم هايبر ماركت عدة خصومات خاصة على أسعار الكثير من السلع والمنتجات، ومنها: خصم خاص على سعر حليب أنكور البردرة الأكياس، وخصم آخر منهم على سعر أرز جرين فارمز كرنل البسمتي الأبيض، وغيرهم من خصومات على أسعار صابون أريال الأزرق المركز الأكياس بالحجم العائلي 10 كيلو.