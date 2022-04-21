نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لفترة محدودة عروض بنده الصفحة الرئيسية لعيد الفطر Panda من مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر داخل فروع بندة ماركت الكثير والكثير من الخصومات الرمضانية المميزة داخل عروض بنده الصفحة الرئيسية لفترة محدودة من اليوم وحتى نفاذ الكميات، حيث يعد الماركت من أكبر وأكثر الماركتت العربية لعمل عروض موسمية مميزة، وبمناسبتي عيد الفطر وشهر رمضان المبارك هناك العديد من الخصومات الخاصة الغير مسبوقة في جميع أقسام الماركت بأسعار الجملة وأقل، فحاولوا إغتنام هذه الفرصة لأن الأعداد محدودة، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض بنده الصفحة الرئيسية خلال رمضان Panda offers

تتوفر عدة خصومات خاصة اليوم بكل فروع بنده هايبر ماركت Panda hyper market على أسعار العديد من الجوالات والأجهزة الإلكترونية، ومنهم: خصم خاص على سعر هاتف سامسونج أي 03، وخصم آخر منهم على سعر هاتف سامسونج أي 52، وغيرهم من خصومات على أسعار سامسونج أي 12، وعلى سعر هاتف سامسونج أي 02، وغيرهم على أسعار هاتف سامسونج أي 52 إس بسعة 8 جيجابايت.

تنزيلات حصرية اليوم في بنده ماركت ضمن عروضه الأسبوعية

تتوفر كثير من الخصومات الخاصة على أسعار كثير من الشكولاتات المميزة، ومنها: خصم مميز على سعر شكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش، وغيرهم من خصومات على أسعار الشكولاتة المشكلة من جواهر جالكسي، وعلى أسعار الشكولاتة المشكلة الميني، وعلى سعر شكولاتة فريرو روشيه، وعلى سعر الجبنة الكريمية القابلة للدهن من المراعي، وعلى أسعار أرز سيلا الهندي من ديرة الخير بالحجم العائلي، وعلى سعر شكولاتة مينتشرز مارس، وسنيكرز، ومارس، وباونتي، وعلى تويكس.

خصومات خاصة من بنده الأسبوعية حتى نفاذ الكميات

تتوفر عدة تخفيضات اليوم بكل فروع بنده ماركت Panda market، ومن بينهم: خصم خاص على سعر شكولاتة تيفاني، والشاي الفرط الأوراق الكاملة من ماركة الربيع، وغيرهم من عروض على أسعار مشروب القهوة المميز من ستاربكس، وخصم آخر منهم على سعر العصير العضوي متعدد النكهات من صن بلاست، وكذلك لديهم خصومات أخرى على أسعار شرائح جبنة البرجر من المراعي، وخصومات أخرى منهم على أسعار أيس كريم متعدد النكهات من السعودية، وكثير من التنزيلات الحصرية خلال هذه الفترة من رمضان.