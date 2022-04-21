نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم الخميس 21 أبريل 2022 تخفيضات عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم عروض العثيم اليوم حيث تعد من العروض الهامة والمميزة والتي عليها إقبال كبير للغايه حيث تعد من العروض التي تقدم لكافه المواطنين كافه أنواع السلع والمستلزمات الغذائية بمختلف أنواعها حيث تحتوي علي أجود أنواع الفاكهة والخضار وأيضا المكسرات والحلويات واللحوم والدواجن والأسماك كل ذالك بخصم يصل إلي 50% بمناسبه شهر الخير عروض العثيم اليوم غير هذا هو شعار أسواق ومتاجر عبد لله العثيم.

عروض العثيم اليوم الخميس

تتضمن عروض العثيم كافه أنواع المنتجات الهامة من منظفات ومساحيق غسيل الملابس والأطباق وتنظيف كل منزل والتي تحتاج اليه كل ربه منزل حيث تقدم عروض العثيم اقوي التخفيضات المتنوعة علي كافه منتجتها التي تقدمها في كل أسبوع بمناسبه اقتراب عيد الفطر حيث تقدم أيضا عروض يوميه دائما حيث يمكن لكم الاستفادة من العرض الأسبوعي من خلال الطلب عبر الأنترنت أو من خلال زياره اقرب فرع لأسواق عبد لله العثيم.

مجله عروض العثيم اليوم

يبحث عد كبير من المواطنين علي عروض العثيم اليوميه والاسبوعيه كي يتمكنوا من الاستفادة بالخصومات ألكبيرة للغايه التي تقدمها في كافه المدن في المملكة العربية السعودية لذالك نقدم لحضراتكم من خلال هذا المقال مجله العروض التي تتضمن الصور الخاصة بالعرض الأسبوعي والذي يستمر لفتره محدوده وحتي يوم الثلاثاء القادم لذالك سارعوا في الاستفادة قبل انتهاء الكميات المحددة من قبل أسواق ومتاجر عبد لله العثيم.

تشمل عروض العثيم كافه أنواع المكسرات حيث تقدم لوز أصناف بسعر 55.95 ريال سعودي وعين الجمل وجوز الهند وأيضا السمسم بسعر 13.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي هيل زدني وعدس احمر وأرز وحليب والعديد من المنظفات حيث تقدم مسحوق أريال وأيضا شوكلاته جلاكسي وجبن بوك كاسات بأسعار لا تقبل المنافسة ابدآ.

تشمل أيضا صانعه الطعام وقدر الضغط السيف كهربائي وخلاط كيك أون وميكرويف كليك أون بسعر 259 ريال سعودي وفرامة اي تي سي وعجانه وصانعه ساندويتش وغلاية ومقلاه وقطاعه خضار وعصاره دوتس بسعر 110 ريال سعودي ومقلاه بطاطس ومجففش شعر ومكواه بسعر 135 ريال سعودي فقط