شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت لعيد الفطر حتى آخر رمضان Lulu big offers

أيام قليلة وينتهي أفضل شهور السنة (شهر رمضان) شهر البركة والخير، والذي تنتشر فيه خيرات وعروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market لعيد الفطر المبارك من اليوم وحتى آخر رمضان، والتي تضم العديد من السلع والمنتجات المختلفة من مختلف أقسام الهايبر في معظم فروعه، وخاصة في فروع الرياض، حيث لديهم كل ما تحتاجه الأسرة ملعيد الفطر المبارك من:منتجات غذائية، وحلويات خاصة بالعيد وبرمضان، وخصومات أخرى على أحذية وشنط العيد، وغيرهم من منتجات، فتابعوا مقالتنا عبر موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية لتفاصيل أكثر.

عروض لولو هايبر ماركت حتى آخر شهر رمضان Lulu

تتوفر بكافة فروع لولو الرياض عدة تنزيلات على أسعار: شكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش، وعرض آخر منهم على سعر الأرز البسمتي الأبيض من جرين فارمز بحجم 10 كيلو، كما لديهم تخفيض جيد على سعر مسحوق الغسيل من برسيل، وغيرهم من عروض على أسعار الطماطم السعودي، وعلى روبيان المزارع الطازج، وخصم آخر على سعر دجاج الوطنية المجمد.

خصومات لولو ماركت لهذا الأسبوع حتى نفاذ الكميات

تنزيلات أخرى اليوم بفروع لولو الرياض، ومنها: خصم خاص على سعر الفلفل الأسود الحب، وخصم آخر منهم على سعرالحبوب العضوية للخبز، والخبز الهندي مميز المذاق، وعرض آخر منهم على أسعار البيض المختلفة، وعلى سعر خبز البراتا، وحليب جوز الهند البودرة، كما يوجد عرض على سعر قطع التمام، وعلى أسعار برياني الدجاج واللحم بالكيلو.

خصومات مميزة من لولو لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات

تتوفر بكل فروع لولو ماركت عدة خصومات على أسعار المنتجات الغذائية الأخرى، ومنهم: خصم خاص على سعر الطماطم الطازجة، واليقطين (قرع العسل) للحلويات والشوربات، كما يود بالماركت تخفيض على سعر السمك بالكيلو، وعلى سعر الفطر بعدة أنواع، كما تجدون لديهم عروض خاصة على أسعار الثوم الطازج والزنجبيل، وعلى سعر البطيخ، والمانجو، والتفاح، وعلى سعر التفاح الأحمر رويال درجة أولى، وعلى سعر الأفوكادو، كما بالفروع خصومات خاصة على أسعار الكمثرى والتوت البري المستورد، وأيضاً خصم خاص على سعر برتقال فالنسيا المصري.