شوف عروض شركة العثيم لشهر أبريل . . ﻻ تفوت الفرصة !!

عروض العثيم السعودية أبريل 2022, خلال موضوع اليوم سيكون حديثنا عن العروض والخصومات التي تقدمها شركات العثيم لهذا الاسبوع وقد جاء في هذا الأسبوع أن العروض تكون تحت عنوان يسمى عروض رمضان المميزة و هذا العنوان يعني أن الخصومات ستكون مميزة للغاية و فيه تيسير كبير للناس بسبب موجة إرتفاع اﻷسعار وتوفير لكثير من السلع الهامة و اﻷساسية لحياة أي أسرة و سوف تجعل أيام رمضان مليئة بالخير لكافة الناس، وسوف يستمتع كافه المواطنين وكافة المشترين والعملاء الخاصين ب بشركات العثيم بخصومات هائلة للغاية ولكم بعض هذه العروض.

نبذة تعريفية عن شركة العثيم

شؤون شركة عبدالله العثيم يوجد داخل شؤون شركة العثيم عدد كبير من الموظفين الذين هم من أقارب مؤسس هذه الشركة، حيث إن صاحب هذه الشركة ورئيس مجلس إدارتها هو هو عبدالله العثيم، أما الرئيس التنفيذي لها فهو عبدالعزيز عبدالله العثيم أما أعضاء مجلس الإدارة هم عبدالله علي، عبدالله الدبيخي، فهد عبد الله العثيم ، عبد العزيز عبد الله العثيم، صالح محمد العثيم، صباح محمد مطلق المطلق، عبد السلام صالح الراجحي، عبد العزيز صالح الربدي.

عروض شهر أبريل داخل أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية

عروض العثيم السعودية خلال شهر أبريل 2022 بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم شركات العثيم السعودية مجموعة كبيرة من العروض التي تتمثل في الآتي: • صابون جنتو أخضر الأصلي حجم 2.5 لتر بسعر 16.95 ريال سعودي. • إكسترا وايت بودرة صابون حجم الكيس 10 كجم بسعر 46.95 ريال سعودي. • برسيل أخضر صابون حجم الكيس 5 كجم بسعر 37.95 ريال سعودي. • شامبو عباية برسيل حجم 2.9 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي. • صابون صحون جنتو ليمون حجم 1 لتر بسعر 6.95 ريال سعودي. • مطهر ومنظف جنتو 3 لتر بسعر 11.95 ريال سعودي. • ذلك لافندر مطهر عبوة توفير 4.5 لتر بسعر 21.95 ريال سعودي. • جل برسيل للغسالات أزرق حجم 4.8 لتر بسعر 42.95 ريال سعودي. • مناديل شير حريري الربطة 10 علب بسعر 14.95 ريال سعودي. • ورق ركس ماكس رول متعدد سعر الربط 12.95 ريال سعودي. • صابون وجه بيرويلا الخامة اﻷصلية بحجم 500 مل بسعر 5.95 ريال سعودي. • أقراص فاشن غسالات الأطباق بسعر 62.95 ريال سعودي.