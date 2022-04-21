يهتم عدد كبير من مشجعي نادي الزمالك المصري الذي يعد واحد من ضمن اكبر الأندية الافريقية باستقبال قناة الزمالك الرياضية الفضائية، والتي تعتبر هي القناة الرسمية لنادي الزمالك والمنصة الرسمية لمتابعة كافة اخبار نادي الزمالك المصري على مدار اليوم في جميع انحاء مصر والدول العربية، حيث تسلط الضوء على تقديم كل ما جديد وحصري من ابهار تخص القلعة البيضاء، وقد تم تحديث التردد الخاص بالقناة خلال الفترة الأخيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة الزمالك الجديد على نايل سات وعرب سات 2022 لمتابعة اخبار نادي الزمالك لحظة بلحظة.

قناة الزمالك لمتابعة اخبار نادي الزمالك 2022

تحظى قناة الزمالك الرياضية الفضائية بنسب ومعدلات مشاهدة مرتفعة بشكلٍ كبير في جميع انحاء مصر والدول العربية، والتي تقوم بتسليط الضوء على كل ما هو جديد من احداث هامة عن نادي الزمالك المصري في الألعاب الرياضية المختلفة، وبشكل خاص في رياضة كرة القدم التي تعتبر هي الأشهر في مصر والعالم، حيث تقوم بعرض مباريات الزمالك في الرياضات المختلفة على مدار اليوم من خلال عرض مستمر، بالإضافة الى تقديم البرامج المميزة التي تتضمن نجوم نادي الزمالك لتقويم تقديم الاخبار الحصرية المتعلقة بنادي الزمالك والتي تقوم بعرضها لحظة بلحظة، وتحقق للقناة نسب ومعدلات مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقها لنحقق نجاح كبير.

تحديث تردد قناة الزمالك الجديد على نايل سات 2022

وقد تم تحديث التردد الخاص بقناة الزمالك الفضائية على القمر الصناعي نايل سات ليتضمن تجربة متعددة افضل للمتابعين، وقد جاء التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي.

تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات هو 12092.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي.

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500.

من خلال تحديد معامل تصحيح الخطا الخاص بالقناة 5/6.

تردد قناة الزمالك الجديد على عرب سات 2022

تابع الآن اخبار نادي الزمالك الحصرية من خلال شاشة قناة الزمالك عن طريق التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات والذي جاء على النحو التالي.