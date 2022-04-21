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بعد أن حقق الكثير من الأشخاص حلمهم ازداد البحث عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022م، حيث أن مسابقة الحلم هي مسابقة عربية متاح لجميع الأشخاص حول العالم الاشتراك فيها ويقدم البرنامج الإعلامي الكبير مصطفى الأغا من خلال برنامج صدى الملاعب على قناة إم بي سي1،وقام الكثيرين بتحقيق أحلامهم من حل الدراسة في الخارج أو العمليات الجراحية وتوفير الأدوية الغالية الثمن وكذلك حلم الحصول على سيارة وأنت أيضًا يمكنك تحقيق حلمك من خلال الاشتراك في المسابقة. طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال رقم هاتفك المحمول عبر اتباع الخطوات التالية:- قم بمعرفة رقم المسابقة المراد لدولتك سواء داخل أو خارج الوطن العربي.

اكتب كلمة “حلم” باللغة العربية أو “Reve” باللغة الفرنسية أو “Dream” باللغة الإنجليزية.

أرسل الكلمة على الرقم وسيتم إرسال سؤال لك قم بالإجابة عليه بشكل صحيح.

في حالة إجابتك الصحيحة على السؤال يتم قبول طلبك وبذلك تكون قد اشتركت بالفعل في المسابقة.

يتم تأهيلك بعد ذلك إلى المراحل التي تليها وسيتم إرسال الأسئلة وأنت تقوم بالإجابة حتى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الفوز. شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الاشتراك في المسابقة عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.

إذا كان أقل من السن القانوني يمكنه التسجيل أيضًا ولكن في حالة الفوز يتم استقبال الجواز من قبّل الوصي عليه من أهله.

وكذلك يجب أن يتعهد بقبوله كل شروط المسابقة ويوّقع على الأوراق والمستندات المطلوبة.

يجيب على كل الأسئلة التي سيتم إرسالها له وبشكل متتابع بدون تكاسل حتى آخر سؤال. طريقة الاشتراك في المسابقة تطبيق “حلم” قم بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول من متجر أب ستور أو جوجل بلاي لكل أنظمة الهواتف المحمولة.

بعد ذلك قم بتسجيل دخولك برقم الهاتف ثم قم بإدخال رمز التأكيد الذي تم استقباله على رقم هاتفك المحمول.

انقر على أيقونة “إرسال الرسالة” وبعدها يتم تفعيل قبولك في المسابقة وتأهيلك للخطوات التي تلي التسجيل. عمر شويل - جدة اشترك دلوقتي في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الأغا علشان تفوز بالجائزة الكبرى 750.000 دولار - ثقفني

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