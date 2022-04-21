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(شاهد ماذا فعلت عروس مع عريسها بحفل الزفاف وسط صدمة الحضور) والان مع التفاصيل

الرياض -احمد صلاح-وسط صدمة الحضور والضيوف، أقدمت عروس على صفع عريسها في الهند، مرتين متتاليتين، خلال حفل زفافهما، أمام الجميع.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل مكثف على مواقع التواصل، العريس وهو يقوم بوضع إكليل من الزهور حول رقبة عروسته، في ولاية أوتار براديش بحي هاميربور بالهند، لتقوم هي بصفعه مرتين متتاليتين لسبب غير معروف، ثم تركت المسرح، وسط ذهول وصدمة العريس والضيوف، الذين حاولوا فض الخلاف.

وبعد انتشار الفيديو علق رواد مواقع التواصل على الواقعة، حيث اشار البعض ان السبب قد يكون عدم رغبة العروس في الزواج من هذا الشاب، بينما رجح البعض ان العريس قد يكون قد ارتكب خطا بحقها جعلها تفقد اعصابها، وتعامل البعض مع الفيديو بطريقة ساخرة وبتعليقات طريفة.

يذكر ان واقعة مشابهة قد حدثت في وقت سابق في الهند بعد ان تحولت لحظة يفترض ان تكون رومانسية بيت عروسين إلى معركة وصفع وضربات عنيفة.وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي بين عروسين في الهند خلال حفل زفافهما، بسبب قطعة حلوى، حيث داعب العريس عروسه بأن ألقى على وجهها قطعة حلوى محاولا إطعامها إياها، لكن العروس انفعلت، وردت عليه بإلقاء قطعة حلوى مماثلة على وجه العريس، لينفجر غضبه ويصفع عروسه على وجهها بقوة ويندلع الشجار.