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فيديو يثير الجدل لسيدة تضرب وتشتم فتاة في وسيلة نقل بسبب لبسها) والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاج-انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر مقطع يظهر سيدة تشتم وتعتدي بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق، اعتراضا على الملابس التي ترتديها، والتي وصفتها السيدة بالفاضحة.

وأشارت مصورة الفيديو إنها كانت بصحبة صديقاتها في المترو، وفوجئت بالسيدة تقول لإحدى صديقاتها: "لمي ذراعك، في شباب طالعة ونازلة، وانتي ازاي تلبسي كدة؟"، لترد صديقتها متفاجئة ان لبسها عادي وليس خادشا، حيث كانت ترتدي تيشيرت بنص كم، ولا يستحق الكلام البذيء الذي وجهته له.

وأضافت صديقة الفتاة ان السيدة استمرت بشتمهن بكلام بذيء، "وكل اللي في المترو ردوا عليها بأنها حرية شخصية، وبعدين إحنا في مترو سيدات، مفيهوش رجالة".

وعندما عرفت السيدة ان الفتاة تصورها، رمت الهاتف وزادت من الشتائم، وكانت تريد ضربهن، والناس تحاول تسكيتها مؤكدين ان لبس الفتاة عادي ولا يجوز التدخل فيها بهذه الطريقة، لكنها لم تستجب لكلام الركاب واستمرت بالشتم بكلام بشع حتى نزلت.

وأشارت صديقة الفتاة ان الواقعة هذه حدثت يوم الاثنين في خط حلوان، الساعة العاشرة مساء، واستمرت المشكلة لمدة 5 محطات تقريبا، "من محطة الملك الصالح حتى حدائق المعادي".

وانتقد الكثير من نشطاء مواقع التواصل تصرف السيدة مع الفتاة مؤكدين ان اللبس حرية شخصية، بينما أشار البعض ان النصيحة تكون بطريقة لطيفة تحبب الناس فيها وليس بالسب والشتم بكلام بذيء، ونتحفظ عن نشر الفيديو لما يحتويه من كلام خارج عن الأدب