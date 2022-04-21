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(نجمة مواقع التواصل السعودية العنود اليوسف تفقد بصرها) والان مع التفاصيل

الرياض -احمد صلاح -نشرت صديقة الناشطة السعودية ​العنود اليوسف مقطع فيديو من داخل السيارة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل، تكشف فيه تدهور حالة العنود الصحية،​ وفقدانها لنظرها فجأة، عقب خروجهما من حفل ليلي مع إحدى صديقاتها.

وظهرت العنود في الفيديو بحالة يرثى لها وملامح التعب تبدو عليها، وقالت صديقتها:"يا جماعة تخيلوا طلعنا من الحفلة، العنود فجأة كذا طاحت علينا ما تشوف، ما أدري أنا أقول يمكن من التصوير ويمكن تكون نظرة إعجاب مو شرط نظرة حسد"، وأقسمت ان العنود لا ترى وفقدت نظرها في تلك اللحظة.

وأكدت صديقتها، أن العنود تعاني بشكل دائم من مشاكل في عينيها، حيث انها تعاني من هذه المشكلة كل 4 شهور تقريبا، موضحة انها اول مرة تراها في هذي الحالة، وتابعت: "سبحان الله ماندري وش السبب.. لاحول ولاقوة إلا بالله".

وكانت نجمة مواقع التواصل العنود اليوسف قد ظهرت مؤخرا عبرفيديو نشرته على سناب شات، تشتكي به من معاملة زوجها لها مؤكدة انه لم يسأل عنها إطلاقا، ويعود متأخرا إلى المنزل وينام مباشرة، ولا يتحدث معها، مشيرة أنها تسأل زوجها دائما عما إذا كانت مقصرة معه، لكنه يرد عليها بأنها لم تقصر معه إطلاقا، ثم يغادر المنزل ويتركها، كما انه طلب منها تغيير جو لمدة أسبوعين والذهاب إلى أهلها، لانه لا يريدها، مؤكدة ان التغيير في معاملته لها بشكل مفاجئ، ولم يوضح لها الأسباب وراء ذلك.واختتمت العنود حديثها بأنه يتعمد اختلاق المشاكل دون سبب، حتى عندما تحضر له الطعام وتضعه أمامه يختلق مشكلة، مؤكدة انه لا يفعل ذلك بسبب علاقته بالفتيات، فهو من عائلة متدينة ومحافظة، ومن المستحيل فعل ذلك حسب تعبيرها.