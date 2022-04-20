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(جريمة مروعة في لبنان يتدخل فيها الرئيس ميشال عون) والان مع التفاصيل

الرياض -احمد صلاح-نعت نقابة الصيادلة في لبنان الصيدلانية ليلى رزق (أم لـ3 أبناء)، التي راحت ضحية جريمة مروعة، داخل صيدليتها التي أفرغت من الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه عثر على ليلى مقتولة داخل صيدلية المروج في المتن والصندوق مفرغ من الأموال، وباشرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

ونقلت الوكالة عن نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم قوله: "رحلت ليلى رزق بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنية"، مؤكدا انه تواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروعة، ولحماية الصيادلة، وأضاف سلوم أن الصيدلانية رزق وجدت مقتولة ومضرجة بدمائها في مرحاض الصيدلية، وأن منفذي الجريمة تواروا عن الأنظار وهم من جنسية غير لبنانية"، وتابع انه الى هذه اللحظة، لا يوجد تفاصيل أو معلومات إضافية عن الحادثة.

وبدوره أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن تضامنه مع الجسم الصيدلاني، وأجرى اتصالا بنقيب الصيادلة، وأبلغه إدانته للجريمة، مؤكدا أن التعليمات أعطيت للأجهزة الأمنية لملاحقة المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء لإنزال أشد العقوبات بهم، بحسب الرئاسة اللبنانية.وخيمت أجواء الحزن والصدمة على شوارع البلدة، التي عثر على الصيدلانية ليلى رزق مقتولة فيها مساء الاثنين، أثناء القيام بعملها داخل الصيدلية، لتحضر القوى الأمنية والأدلة الجنائية على وجه السرعة، لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة