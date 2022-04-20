نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. استقبال تردد قناة الحياة الجديد 2022 نايل سات Alhayah TV لمتابعة مسلسلات وبرامج رمضان في المقال التالي
تزدد مؤشرات البحث بشكل ملحوظ في هذا التوقيت من قبل عددٍ كبير من المتابعين في مصر والدول العربية المختلفة للتعرف على تردد قناة الحياة الجديد بعد التحديث 2022، حيث تعتبر قناة الحياة واحدة من اشهر القنوات الفضائية التي تحقق نجاح كبير وتحظى بنسب ومعدلات متابعة مرتفعة في جميع الدول العربية، والتي تشتهر بتقديمها باقة متنوعة من افضل البرامج والمسلسلات على مدار اليوم بدون انقطاع، وبشكل خاص في شهر رمضان المبارك وبدايته التي تشهد منافسة قوية في عرض المسلسلات، وسوف نستعرض الآن استقبال تردد قناة الحياة الجديد 2022 نايل سات لمتابعة مسلسلات وبرامج رمضان.
قناة الحياة الناقلة لمسلسلات رمضان 2022
تحرص قناة الحياة الى الدخول في السباق الرمضاني من كل عام لتقديم باقة متنوعة من افضل المسلسلات والبرامج بشكل مستمر على مدار اليوم، والتي قد أعلنت عن القائمة الخاصة بالمسلسلات التي تقدمها في شهر رمضان هذا العام 2022، وذلك بالتزامن بداية الحلقات في اول ايام شهر رمضان يوم السبت الموافق الثاني من شهر ابريل، حيث تحقق القناة نسب مشاهدة مرتفعة بداية من عرض اول حلقات المسلسلات التي حققت نجاح كبير هذا العام.
تحديث تردد قناة الحياة 2022
وتنقل شبكة قنوات الحياة من خلال القنوات المختلفة الخاصة بها في شهر رمضان مجموعة من المسلسلات والبرامج المميزة، ومن اهم المسلسلات التي أعلنت عن عرضها هذا العام بداية من شهر رمضان مسلسل دايما عامر، ومسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين وطارق لطفي، بالإضافة الى مسلسل ملف سري، ومسلسل يوتيرن، كما أعلنت عن نقل مسلسل في بيتنا روبوت 2.
تردد قناة الحياة الجديد على نايل سات 2022
وقد تم تحديث التردد الخاص بقناة الحياة على القمر الصناعي نايل سات خلال الفترة الاخيرة، حيث جاء التردد الجديد بعد التحديث على النحو التالي.
- تردد قناة الحياة الجديد على نايل سات هو 12206، من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي، عن طريق اختيار معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة 5/6.
- تردد قناة الحياة مسلسلات على نايل سات 12206، الاستقطاب الافقي، من خلال معدل الترميز 27500.
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