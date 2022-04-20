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(الأجهزة الأمنية تتحرك رسميا لتفحص فيديو صادم على البلكونة) والان مع التفاصيل

الرياض -احمد صلاح-

تفحص الأجهزة الأمنية المصرية مقطع فيديو هز مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، وتم تداوله بشكل مكثف، يظهرفيه احد الأشخاص يقوم بتهديد نجلته بقتلها وإلقائها من البلكونة، وبعض المواطنين ينقذونها في اللحظات الأخير، وتعكف الأجهزة الأمنية على تحديد مكان ارتكاب الواقعة لضبط الأب وتقديمه للنيابة.

وكان هذا الفيديو الذي يحبس الأنفاس قد اشعل المواقع خلال الساعات الماضية، في فترة زمنية قصيرة، بعد ظهور أب يهدد طفلته بالقتل رميًا من أعلى بلكونة المنزل، وهو يقوم بضربها، وسط انهيارها وصراخها بشدة، الأمر الذي جعل الأهالي تتدخل، لإنقاذ الطفلة من يد هذا الشخص، وظهر شخصان في نهاية الفيديو وهما ينقذان الطفلة من يد والدها، بعد أن كادت تسقط من أعلى البلكونة.

وأشار عدد من مستخدمي فيسبوك، بأن الواقعة تمت في محافظة الفيوم، دون التأكد من صحة وقوعها في الفيوم حتى الآن.وفي واقعة مشابهة حدثت في وقت سابق في مصر، انتشر على مواقع التواصل فيديو لأب يعذب ابنته الرضيعة بتجريدها من ملابسها بالشارع في أجواء شديدة البرودة، قبل أن يحاول حرقها، قبل أن يتجمع المارة بالشارع وينقذون الطفلة من يديه وسط صرخات واستغاثات النساء وبكاء الطفلة، وسببت هذه الواقعة غضب عارم في الشارع المصري، وسط مطالبات بسرعة القبض على الأب المتهم بتعذيب ابنته، وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه تم التعرف على الأب المتهم، وقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه، وأشارت زوجته ووالدة الطفلة انه فعل ذلك انتقاما منها حيث انه لا يريد تسجيل الطفلة.