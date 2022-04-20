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(غضب شعبي ومطالبات بإيقاف إعلان مسيء للعمال المصريين) والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- أثار إعلان جبنة "غرين لاند"، غضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وصل الى المطالبة بإيقافه بسبب تشويه صورة العامل المصري وإهانته، وإظهاره بصورة مستهترة.

حيث يظهر في الإعلان عاملان يجلسان على الطاولة ويتناولان جبن "غرين لاند"، بينما يوجه لهم المهندس الصيني تعليمات وأوامر بترك المكان، واستكمال أعمالهم بالمصنع، وهو ما يقابله العاملان بالاستهتار واللامبالاة.

وبدوره هاجم المهندس وأحد ممثلي الجالية المصرية بالصين، إبراهيم نجم، عبر حسابه على Facebook، هذا الإعلان، مشيرا إلى أنه يرسخ صورة مسيئة للعامل المصري بأنه مستهتر وغير مبال بالعمل، وكتب: "الإعلان عار علينا، وإهانة للعامل المصري ولصورة المصريين عموما"، وخاصة ان كلام المهندس الصيني في الإعلان خال من أي نوع من الأدب والاحترام في اختيار الألفاظ، وحركة اصبعه السبابة الموجهة للعامل المصري تمثل العدوانية والإهانة في الثقافة الصينية.

وأشار نجم ان الاعلان أظهر العامل الصيني في صورة العامل المتفاني، والذي قلبه على العمل، عكس العامل المصري الذي يجلس وياكل ف في غير أوقات الراحة، ولا يهتم لكلام مديره، وخاصة ان الكلام بالصيني يعبر عن أن العمال المصريين مزعجين ومستهترين، وهذه عكس الصورة الصحيحة للعامل المصري عمومًا"، لافتا إلى أن الإعلان يرسخ لصورة العامل المصري الكسول وغير المُجدي.وتفاعل رواد مواقع التواصل مع كلام المهندس ابراهيم نجم، مثنيين على دفاعه عن العامل المصري الذي تم الاساءة له في الإعلان، واكد النشطاء ان العمال المصريين نموذج للعامل المتفاني والمتقن لعمله في جميع دول العالم، معتبرين ان الاساءة له خطأ يجب الا يمر بسهوله