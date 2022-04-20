نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات اكسترا الكبرى 65 % على جميع الأجهزة الكهربائية حتى نهاية شهر رمضان في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بتقديم ومنح أكبر الخصومات القوية مع أروع العروض المذهلة التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها وتقديمها إلى العملاء، كما أنها تعمل على تقديم العروض والخصومات الكبيرة بالسعر الذي يتناسب ويتوافق مع كل شخص بالمملكة، فهي تكون من إحدى الشركات المتخصصة في بيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية وغيرها.
تنزيلات اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra وأقوى العروض الرمضانية من موقع اكسترا أون لاين
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة في بيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات التي تعمل شركة اكسترا على تواجدها بالسعر الذي يتوافق مع كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية حتى يحصل وينال كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية على كل ما يحتاج له ويريده سواء كان من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والكهربائية، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون من الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المالية والمركزية بالسعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة تكون بسعر 7999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع شارب حجمها 50 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 2099 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع هواوي حجمه 55 بوصة عالي الدقة يكون سعره 2649 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع فيليبس حجمها 58 بوصة عالية الدقة سعرها يكون 2389 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع تي سي ال حجمها 55 بوصة سعرها يكون 2999 ريال سعودي.
- مكبر الصوت من النوع كلاس برو 2.2 قناة مع المضخم الصوتي المدمج 130 واط يكون بسعر 299 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- ساوند بار من النوع فيليبس مكبر الصوت يدعم البلوتوث 30 واط باللون الأسود يكون بسعر 299 بدلًا من 425 ريال سعودي.
- السماعات الكبيرة من النوع فيليبس تدعم البلوتوث مع الإضاءة الفعلية باللون الأسود سعرها يكون 949 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- مكبر الصوت من النوع سوني سي دي مع البلوتوث يكون بسعر 869 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- الحامل الجداري الكامل من النوع براتيك حتى 65 – 32 انش يكون بسعر 99 بدلًا من 199 ريال سعودي.
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