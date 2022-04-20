شوف تخفيضات بنده الأسبوعية خصم يصل إلي 75% اغتنم الفرصة وتسوق الآن

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سوق بنده يكون من ضمن الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يتضمن ولديه أكبر المجموعات القوية معها الأعمال الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم بناء وتشييد شركة تعد من الشركات الكبيرة والناجحة بين كل المتاجر والشركات المتواجدين في المملكة، كما أن هذا السوق أيضًا استطاع أن يقوم بتمهيد طريقه لبناء العديد من التصورات الإيجابية.
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عروض بنده السعودية
يكون سوق بنده من ضمن الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يقوم بخدمة العديد من العملاء التي تم وصول عددهم لمائة مليون وستون عميل متواجدين بالمملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، كما أن هذا السوق يعتبر من القطاعات المهمة والضرورية المتخصصة بمجال التجزئة، وأيضًا فهو لديه سجل قوي ورائع يعود إلى عام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 700 جرام من القمح الأبيض الأمريكي نوعه تاك تات يكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.
- بهارات ستيك من النوع ماجيك مقدار 71 بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- الملح الهيمالايا الملح الوردي مقدار 500 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 23.50 ريال سعودي.
- 70 جرام من مسحوق الفلفل الحلو المدخن من النوع لاشيناتا يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- 227 جرام من خلطة التغطية للقلي من النوع إسناد عدد 3 قطع يكون سعرها 7.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- 3 حبات من السميد الخشن التركي من النوع المهباج مقدار كيلو جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.85 ريال سعودي.
- خلطة بروست البيت من النوع إسناد عدد 2 قطعة مقدار 240 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- طابعة الكل في واحد من النوع اتش بي سعرها يكون 139 بدلًا من 169 ريال سعودي.
- راوتر واي فاي من النوع هواوي يكون بسعر 249 بدلًا من 329 ريال سعودي.
- جهاز الأندرويد الخاص بالتليفزيون من النوع مي بوكس أس يكون بسعر 239 بدلًا من 437 ريال سعودي.
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