شوف خصومات بنده الأسبوعية اقوي العروض خلال شهر رمضان 60% خصم تسوق الآن

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عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي شيدت في عام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة والهامة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق المالية والتجارية والمركزية، وذلك لكي يتم بيع كل السلع والمستلزمات التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص بالسعودية، حتى قام الهايبر بتوفير المستلزمات والسلع منها الغذائية والغير غذائية حتى صار من أشهر الشركات الناجحة في السعودية.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده من إحدى الأسواق التي يتواجد ويتوافر بها كافة المنتجات والسلع التي يطلبها ويرغب بها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية أما أن تكون من السلع الغذائية والغير غذائية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية أيضًا التي توفرها شركة بنده، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك الخصومات ومعها أقوى وأروع العروض أما أن تكون أسبوعية أو يومية على كل سلعة متواجدة في الهايبر إلى كافة عملاء السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على زبدة الفول السوداني من النوع بينات بتر الناعمة مقدار 454 جرام تكون بسعر 19.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي.
- زبدة الفول السوداني الخشنة من النوع أمريكان جاردن مقدار 510 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- العسل الطبيعي الزهور البرية من النوع المراعي مقدار 500 جرام تكون بسعر 26.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- 100 جرام من مسحوق الفلفل الأسود من النوع شان يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- مسحوق الكمون من النوع شان مقدار 100 جرام يكون بسعر 4.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- مسحوق الفلفل الأحمر من النوع شان مقدار 100 جرام سعرها يكون 4.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من مسحوق الكزبرة نوعها شان عدد اثنان قطعة تكون بسعر 9.75 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- 400 جرام من مسحوق الفلفل الأحمر من النوع شان تكون بسعر 14.75 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- مسحوق الكركم المخفف من النوع شان مقدار 100 جرام عدد اثنان حبة تكون بسعر 6.95 بدلًا من 9.90 ريال سعودي.
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