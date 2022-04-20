نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء اليوم العشرين من رمضان 2022 اجمل دعاء 20 رمضان 1443 في المقال التالي
ننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني دعاء اليوم العشرين من رمضان 2022 اجمل دعاء 20 رمضان 1443 ويبحث الكثير من المسلمين يوميا عبر محركات بحث جوجل عن افضل ادعية شهر رمضان المبارك ويسعي كل مسلم للدعاء والتقرب من المولي عز وجل كل يوم بالطاعة والصلاة وقراءة القران الكريم والدعاء فهو من افضل الطرق التي يمكنك من خلالها التقرب من الله سبحانه وتعالي وهناك الكثير من الادعية المميزة التي يمكنك ترديدها اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك وباقي أيام هذا الشهر الكريم المبارك شهر المغفرة والرحمة.
دعاء اليوم العشرين من رمضان 2022
- اللهم افتح لي أبواب الجنان، و أغلق عني أبواب النيران، و وفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
- اللهم لا تخذلني لتعرض معاصيك، وأعذني من سياط نقمتك ومهاويك، وأجرني من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين، اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه.
- اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآلة الطاهرين.
- اللهم أخرج حب المعاصي من قلوبنا، فكلما تبنا عدنا، وكلما ندمنا كررنا، وكلما عاهدناك نقدنا، ربي اهدنا وردنا إليك ردًا جميلاً
اجمل دعاء 20 رمضان 1443
- اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري، وحُطَّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعبادك الصالحين.
- اللهم جنبني سواد القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة اللهم اكتبني ممن أنعمت عليهم بنعمة الهداية وجعلتهم ممن لا خوف عليهم ولاهم يحزنون
- اللهم ارزقنى ليلة القدر، وصير لي كل عسر إلى يسر، و اقبل معاذيرى وحط عنى الوزر، يارحيما بعباده المؤمنين.
كانت هذه مجموعة من اقوي وافضل ادعية اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك 2022 والتي يمكنك ترديدها يوميا طوال شهر رمضان المبارك ويوم 20 من رمضان فهذه الادعية لها فضل كبير جداً، وعلي كل مسلم استغلال هذا الشهر العظيم في الدعاء وطلب الرحمة والتوبة الي الله سبحانه وتعالي واستغلال العشر الاواخر من شهر رمضان فـ هذه الأيام تأتي فيها ليلة القدر وهي من افضل ليالي شهر رمضان فـ ليلة القدر خير من الف شهر.
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