شوف عروض هايبر بنده السعودية على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة في شهر رمضان الكريم يقوم هايبر بنده السعودية بتوفير جميع السلع الغذائية التي يحتاجها كل منزل سعودي لشهر رمضان المبارك وأيضا يقدم كرتونة رمضان المليئة بالسلع لشهر الخير والرحمة كما يقدم أفضل المنتجات من اللحوم الطازجة والدواجن وبأفضل الأسعار، وفيما يلي سنتعرف على أفضل عروض وخصومات وتخفيضات هايبر بنده لشهر رمضان المبارك. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية ستروجانوف بقري برازيلي بوزن 1 كيلو جرام متوفر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي. قطع عجل بالعظم بوزن 1 كيلو جرام متوفر بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 53.95 ريال سعودي. خروف روماني بالعظم سعر الكيلو جرام 56.95 ريال سعودي بدلا من 69.95 ريال سعودي. قطع خروف نعيمي بالعظم بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 74.95 ريال سعودي بدلا من 93.95 ريال سعودي. كتف عجل بدون عظم سعر الكيلو الواحد 48.95 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال سعودي. روستو بقري برازيلي بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي. أفخاذ دجاج التنمية بوزن 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلا من 8.75 ريال سعودي. فيليه صدور الدجاج اليوم بوزن 450 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 20.75 ريال سعودي. قطع دجاج متنوعة البشاير بوزن 900 جرام بسعر 8.75 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي. سيقان دجاج التنمية بوزن 450 جرام بسعر 7.75 ريال سعودي بدلا من 11.75 ريال سعودي. دجاج طازج البشاير بوزن 1000 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 17.75 ريال سعودي. سمك قاروص سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي. ستيك سلمون نرويجي سعر الكيلو 69.95 ريال سعودي بدلا من 84.95 ريال سعودي. روبيان مزرعة سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلا من 31.95 ريال سعودي. سمك مكرونة سعر الكيلو الواحد 6.50 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي. جمبري بحري سعر الكيلو 84.95 ريال سعودي بدلا من 94.95 ريال سعودي. جبنة إيدام فريكو هولندية بوزن 500 جرام بسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من 79.95 ريال سعودي. جبنة شيدر أبيض سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلا من 74.95 ريال سعودي. جبنة رومي هيلثي فود سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي بدلا من 56.95 ريال سعودي. لبنة بريزيدن سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي.

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