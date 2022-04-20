نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية وأسماء الفائزين في السحب الأول من رمضان في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الحصرية على باقة متنوعة من الجوالات وشاشات التلفزيون، كما تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم مسابقات رمضانية من خلال حساباتها المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يتم عمل سحب على أسماء الفائزين كل 10 أيام بحيث يكون إجمالي عدد الفائزين هو 60 فائز خلال شهر رمضان، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسماء الفائزين في السحب الأول من رمضان، والجائزة هي 500 ريال سعودي رصيد مجاني في بطاقة اكتساب العثيم وإليكم أفضل العروض لهذا الأسبوع. أقوى عروض العثيم الأسبوعية على الأدوات المنزلية المتنوعة: السيف قدر ضغط المنيوم سعة 25 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

طقم قدور برايت هوم من الرخام مكون من 10 قطع بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 289 ريال.

رويال فورد طقم قدور غير لاصق مكون من مجموعة 8 قطع بسعر 110 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

ديفا أوبل طقم عشاء مكون من 44 قطعة متنوعة بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

ترموس شاي موراتا سعة واحد لتر بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

عرض 2 حبة من حافظة ماء من برينس بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

جك ماء كوزموبلاست سعة 1.5 لتر بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال. طباخة أرز بانيكس سعة 1.8 لتر بسعر 85 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

كاسا بونيتا طقم قدور مكون من 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 213.58 ريال.

محضر قهوة بانيكس بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

عرض عجانة بانيكس بسعر 110 ريال سعودي بدلاً من 157.55 ريال.

مروحة سوبر بي استاند بسعر 135 ريال سعودي بدلاً من 205 ريال. عروض العثيم للأجهزة المنزلية: صانع طعام من جيباس 4*1 بسعر 135 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال.

قدر ضغط السيف كهربائي سعة 8 لتر بسعر 265 ريال سعودي بدلاً من 382 ريال.

خلاط كليك أون 2*1 بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

عرض ميكرويف كليك أون سعة 20 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

فرامة اي تي سي بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 110 ريال.

جي في سي عجانة بسعر 275 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

ميكرويف السيف سعة 20 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.

صانع سندوتش من اي تي سي بسعر 105 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال. عروض الجوالات وشاشات التلفزيون: تابلت أكسيد بسعر 339 ريال سعودي.

جوال تكنو بوب 5 لايت بسعر 375 ريال.

عرض قوي شاشة تلفزيون امبكس سمارت ذكي مقاس 65 بوصة بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال.

سوبر جنرال شاشة تلفزيون ال اي دي سمارت مقاس 50 بوصة بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال. أسماء الفائزين في السحب الأول من مسابقات العثيم الرمضانية: عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الأسبوعية وأسماء الفائزين في السحب الأول من رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية وأسماء الفائزين في السحب الأول من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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