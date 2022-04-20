نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بن داوود نصف الثمن حتى نهاية شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية و الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بن داوود نصف الثمن حتى نهاية شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية و الهواتف، تتوفر مولنيكس مفرمة لحم وخضروات 300 وات بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال خصم 42%، يتوفر مولينمس خلاط مع 2 مطحنة كهربائية بسعر 119 ريال بدلا من 209 ريال خصم 43%، تتوفر فيليبس غلاية كهربائية 2200 وات سعة 1.5 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23% ضمن عروض شهر رمضان الكريم هايبر بن داوود.

خصومات بن داوود نصف الثمن

يتوفر ضمن خصومات شهر رمضان نصف الثمن بي آند دي ترمس سعة لتر بسعر 35 ريال بدلا من 65 ريال خصم 46%، يتوفر سعة 1.2 لتر بسعر 49 ريال بدلا من 74 ريال خصم 34%، يتوفر سعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 87 ريال خصم 32%، يتوفر سعة 1.8 لتر بسعر 69 ريال بدلا من 97 ريال خصم 29%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود امبريال مكواة بالبخار مناسبة للرحلات بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%.

عروض شهر رمضان نصف الثمن

يتوفر ضمن خصومات بن داوود نصف الثمن تيفال قلاية هوائية 1500 وات 4.2 لتر بسعر 449 ريال بدلا من 799 ريال خصم 44%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان بن داوود جانو عجانة هايبر بلس عجانة كبيرة الحجم خماسية السرعات 1200 وات سعة 7 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 365 ريال خصم 5%، تتوفر مولنيكس محضرة طعام كاملة المعدات 1000 وات سعة 3 لتر بسعر 699 بدلا من 949 ريال خصم 27%.

عروض الشاشات بن داوود

يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 خصومات مذهلة على الشاشات حيث تتوفر شاشة تلفزيون شارب ال اي دي سمارت 55 بوصة HDMI تدعم تقنية 4K بسعر 1799 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 15%، يتوفر ضمن عروض الشاشات بن داوود اي تي سي شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة HDMI تدعم تقنية 4K بسعر 1499 ريال بدلا من 1699 خصم 12%، كما يتوفر ايباد اير حجم الشاشة 10.9 بوصة سعة 64 جيجا بايت بسعر 2299 ريال.

عروض الهواتف بن داوود

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي ايه 226 أندرويد يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجابكسيل و الكاميرا الخفية ثلاثية 2 + 5 + 48 ميجا بكسيل بسعر 775 ريال ضمن عروض الهواتف بن داوود، يتوفر عرض خاص للعملاء على هاتف سامسونج جالاكسي أيه 52 اس اندرويد سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس كاميرا أمامية ثنائية 5 + 5 ميجا بكسيل، كاميرا خلفية ثلاثية 12 + 32 + 64 ميجا بكسيل بسعر 1449 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم.