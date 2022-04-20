“هنا”.. HD تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 لمتابعة مسلسلات رمضان

يحظى تردد قناة dmc دراما باهتمام كبير من المتابعين في هذا التوقيت في مصر والدول العربية المختلفة، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك الذي يبدأ به السباق الرمضاني بين القنوات على عرض القنوات المميزة الجديدة، ويأتي شهر رمضان هذا العام بمجموعة مميزة من المسلسلات القوية التي يهتم بمتابعتها عدد كبير من محبي الدراما المصرية والعربية بشكل عام، وتعد قناة dmc دراما واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بنقل الكثير من المسلسلات في شهر رمضان، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الآن تحديث تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.

قناة dmc دراما الناقلة لأقوى مسلسلات رمضان 2022

تعد قناة dmc دراما والتابعة لشبكة قنوات dmc الفضائية واحدة من أشهر واقوى القنوات الفضائية المصرية، والتي تحظى بنسب ومعدلات متابعة مرتفعة بشكل كبير لما تقدم بتقديمه على مدار اليوم بدون انقطاع من عرض مجموعة مميزة من افضل المسلسلات والبرامج بجودة مشاهدة عالية، وبشكل خاص في شهر رمضان، حيث اعلنت عن نقل قائمة مميزة من المسلسلات على مدار الشهر الكريم بداية من اول ايام رمضان.

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 على نايل سات

وقد تم تحديث التردد الخاص بقناة dmc دراما خلال الفترة الاخيرة، وذلك لتحديث البث الفضائي الخاص بالقناة للحصول على متابعة جيدة للمسلسلات على مدار اليوم بدون انقطاع، حيث يمكن متابعة كافة مسلسلات رمضان عبر شاشة قناة dmc دراما من خلال التردد الجدد وهو على النحو التالي.

تردد قناة dmc دراما الجديد على القمر نايل سات هو 11449.

من خلال اختيار الاستقطاب الرأسي.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

عن طريق اختيار معامل تصحيح الخطا 5/6.

مسلسلات رمضان على قناة dmc دراما

وقد بدأت قناة دي ام سي دراما في عرض مسلسلات شهر رمضان 2022 والتي اعلنت عنها وهي على النحو التالي.