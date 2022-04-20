كيفية تسجيل البيانات في مسابقة الحلم والإجابة على سؤال سحب الـ 500.000$

أقرت مسابقة الحلم عدد من الضوابط الأساسية التي يتم من خلالها قبول المشترك وتسجيله ضمن المشاركين في السحوبات المقبلة من المسابقة، مع العلم أن إجمالي الجوائز هذا العام بلغت قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، تم حتى الآن السحب على جائزتين في فبراير ومارس بقيمتي 150 ألف دولار أمريكي للواحدة، في حيت سيتم السحب الجديد المقبل على جائزتين أيضًا لحلم الأسر في رمضان، جائزة بقيمة نصف مليون دولار، والجائزة الثانية ستكون بقيمة 250000$، مع ضرورة تفعيل وتسجيل البيانات الخاصة بالمشترك في المسابقة.

تسجيل البيانات بمسابقة الحلم

ولتسجيل بياناتك في مسابقة الحلم، لابد من الاشتراك عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve إلى رقم دولتك الدولي في المسابقة أو الرقم الموحد من جميع الدول، أو الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية برقم الجوال وكود التأكيد الذي يصلك في رسالة، وفور استيفاء تلك الخطوة يتبقى أهم خطوة للقبول، وهي التي تتمثل في الإجابة بشكل صحيح على السؤال أو الأسئلة التي تصلك، حيث تصلك رسالة على الهاتف الذي قمت بإرسال كلمة حلم منه تحتوي على سؤال وعدة إجابات، لاختيار واحدة منها، مع مراعاة الإجابة بشكل صحيح، ولكما استطاعت من الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة، سيدخل اسمك اكثر من مرة في عملية السحب.

نوعية الأسئلة التي تطرحها المسابقة

كشفت التقارير أن أسئلة مسابقة الحلم التي تصل المشاركين في رسائل نصية، تم تصنيفها أنها عامة يمكن للجميع الوصول لحل معظمها وحلها بسهولة، مع العلم أن إرسالك لكلمة حلم فقط لن تمكنك من دخول المسابقة، إنما تُمثل الخطوة الأولى فقط من الاشتراك، وكما أوضحنا لابد من الإجابة بكل صحيح على الأسئلة التي تصلك، مع إمكانية معرفة عدد النقاط التي حصلت عليها في المسابقة عبر إرساله كلمة score إلى رقم دولتك الدولي الذي قمت بالاتصال من خلاله.

وبعد مشاركتك يتبقى فقط السحب العشوائي مع الإعلامي مصطفى الأغا، لاختيار اسم الفائز على الهواء مباشرة يوم السحب.