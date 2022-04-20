شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% لفترة محدودة او نفاذ الكمية اغتنم الفرصة

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تعمل شركة اكسترا على تقديمها وتوفيرها بالسعر القليل الذي يتناسب ويتلائم مع كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية، حتى يحصل وينال كل مواطن في المملكة على كل ما يطلبه ويحتاجه سواء كان من الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الأدوات المنزلية، كما تعتبر شركة اكسترا شركة مساهمة استطاعت دخول الأسواق المركزية والمالية بالسعودية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في العرض والتقديم لأكبر الخصومات القوية مع العروض الرائعة والمذهلة التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها، كما أن هذه الشركة تكون من ضمن الشركات الرائعة والمتميزة في أن تقدم هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يتوافق يتناسب مع كل شخص في السعودية، وأيضًا فإن الشركة تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية ثلاجة من النوع كلاس برو حجم 6.2 قدم باب واحد باللون الأبيض تكون بسعر 949 بدلًا من 1399 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم ساعة من النوع آبل أس أي تدعم جي بي إس 44 مم باللون الرمادي السوار الرياضي باللون الأسود سعرها يكون 1299 بدلًا من 1419 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية سعر الثلاجة من النوع هياتشي مقدار 24.8 قدم أنفيرتر باللون الأبيض تكون 5649 بدلًا من 7059 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا الشهرية المكنسة الكهربائية من النوع برنسيس 250 واط سعتها 0.6 لتر تكون بسعر 499 بدلًا من 759 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية المكنسة الكهربائية من النوع فيليبس 2000 واط سعة الغبار 1.5 لتر باللون الأزرق تكون بسعر 479 بدلًا من 579 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية ثلاجة من النوع إل جي باب جانب باب حجم 26.7 انفرتر باللون الأسود تكون بسعر 13999 بدلًا من 25999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليومية