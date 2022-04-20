شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل إلي 60% اغتن الفرصة وتسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من ضمن أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعمل على خدمة الكثير من الزبائن التي تم وصول عددهم لمائة مليون وستون عميل يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، حيث أن ذلك الهايبر يكون من أهم القطاعات الضرورية التي تختص بمجال التجزئة، وكذلك يشمل الهايبر على سجل رائع ومتميز يرجع لسنة 1978.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون هايبر بنده من ضمن الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يشمل على أقوى المجموعات الكبيرة معها أهم الأعمال الرائعة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون من أجل تشييد وبناء شركة تكون من أكبر الشركات الناجحة والقوية بين كل الشركات والمتاجر بالمملكة، حيث أن ذلك الهايبر لديه مجموعات كبيرة وكذلك فهو استطاع أن يمهد الطريق لكي يتم بناء وتشييد تصورات إيجابية متعددة.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 1 لتر من من زيت الزيتون الخاص بالطبخ من النوع عافية يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 5 قطع من شبيهة القشطة نوعها نادك مقدار 170 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 8 * 150 منديل من مناديل الوجه نوعها بنده تكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده الشهرية 1 + 1 من البرجر البقري نوعها إخوان مقدار 900 جرام يكون بسعر 33.50 بدلًا من 67 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 5 قطع من رقائق الهشة من بف باستري نوعها امريكانا مقدار 400 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 44.75 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية اثنان كيلو جرام من عجينة السمبوسة بالزيت من النوع سويتز تكون بسعر 24.95 بدلًا من 32.50 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 720 جرام من الكورن فليكس نوعه كلوقز عدد 1 + 1 يكون بسعر 29.95 بدلًا من 59.90 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الشهرية