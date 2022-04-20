بالخطوات تعرفي على جدول تنظيفات العيد وطريقة غسل السجاد على الناشف

كيف ارتب بيتي قبل العيد، سؤال يتردد في ذهن كل ربة منزل كل يوم وخاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم ورغبة في الاستعداد إلى أيام العيد، يصبح أمام ربة منزل عمل شاق كل يوم من تحضير طعام الأقطار والعصائر وتنظيف المنزل.

نحاول من خلال موقعنا ثقفني تقديم لكم بعض النصائح للمساعدة في أزاي ارتب الشقة، وازى اخلص شغل البيت بسرعة، مع طريقة غسل السجاد على الناشف بدلا من طريقة الغسيل القديمة التي تحتاج إلى وقت ومجهود شاق.

جدول تنظيفات المنزل قبل العيد

تنظيف المنزل العميق، المنزل ينظف كل يوم بشكل دوري ولاكن التنظيف العميق وترتيبات العيد يحتاج إلى مجهود مختلف ونظام لانتهاء الأعمال المنزلية قبل العيد بوقت كافي حتى يصبح لكل سيدة أخذ وقت لها في الاعتناء بالبشرة والشعر وسوف نقدم لكم أيضا بعض المسكات والنصائح لاستعداد العيد.

يجب تحديد كل يوم لمكان محدد بالمنزل بمعنى( يوم لغرفة النوم_ يوم لغرفة المعيشة_ يوم لغرفة الأطفال_ والمطبخ_ الحمام)

تنظيف المطبخ

يتم غسل سجاد المطبخ، ثم يتم تحضير خلطة لتنظيف السيراميك أو أرضيات المطبخ والجوانب.

ثم تنظيف البوتاجاز تنظيف عميق وضع عيون البوتاجاز في خليط من الكربونات مضاف ألية خل وماء ساخن.

ثم غسل أواني المطبخ والقيام بتنظيف ألواح تقطيع الطعام الخشبية،وتعقميها باستخدام الليمون والخل.

ثم غسل دولاب المطبخ جيدا.

تنظيف وتلميع الأخشاب

عند تنظيف كل غرفة يجب مسح الأثاث الخشبى بقطعة قماش ثم تحضير ملمع الخشب ويمكن تحضيره من خلال زيت الزيتون مضاف ألية عصير ليمون ومسح الخشب.

تنظيف السجاد على الناشف