نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالتقسيط المريح جوال آيفون 13 برو Max بسعر مميز على التقسيط وفترات سداد طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط ايفون 13 برو Max من جرير، مع انطلاق آيفون 13 برو Max من شركة آبل منذ أيام قليلة اتجهت مؤشرات البحث عن كيفية شراء جوال آيفون 13 وماهي المواصفات والعيوب، ولذلك اليوم سنقوم معا من خلال موقعنا ثقفني بجولة مختصرة عن كافة المعلومات الخاصة بجهاز آيفون 13 برو Max فتابعوا معا.

يحمل الإصدار الجديد من شركة آبل مواصفات رائعة لن تجدها في أي نوع جهاز آخر، وذلك من حيث تصميم الشاشة والهارد والرمات وغيرها من المزايا المتعددة.

وقد اتاحت مكتبة جرير لعملائها في المملكة العربية السعودية شراء آيفون 13 برو من خلال التقدم بطلب حجز واختيار النسخة المطلوبة من النسخ التي اتاحتها شركة آبل في الأسواق والحصول عليه نقديا أو بالتقسيط المريح.

متجر جرير جوال آيفون 13 برو Max بالتقسيط النسخة 128

فكما معروف عن مكتبة تعطي امكانية التقسيط على جميع منتجاتها مع شروط ميسرة بخلاف الشركات والمتاجر الآخري التي تقدم التقسيط مع اشتراطات تعجيزية.

فتعتبر مكتبة جرير أقوي متجر اونلاين يعمل في محال التسويق، وأكثر ما يميز مكتبة جرير الخصومات والعروض التي تقوم باطلاقها من حين لاخر للمواطنين دون تقييد، حيث تشمل العروض كافة المشتريات بلا استثنائية وتضمنت الادوات المدرسية للطلاب، والادوات المكتبية، بجانب الأجهزة المنزلية الطخمة والثمينة، فضلا على تخفيضات وخصومات الجوالات بكافة أنواعها من آيفون وسامسونج، علاوة على تقسيط اللابتوبات.

وتمنح جرير التقسيط بدون دفعة أولي وبدون فوائد على التقسيط أي يتم معاملة التقسيط من سعر الكاش.

13 آيفون برو Max من جرير بالتقسيط

اتجهت انظار الراغبين بالحصول على آيفون 13 بالسعي وراء، معرفة اسعاره في مصر وفي الدول العربية الأخري وتباين سعره في، مصر نحو 3300 جنيها، وجاء في دولة الامارات نحو 4300 درهم، وسجل في السعودية قيمة 3300 ريال.

تقسيط جوال ايفون 13 ايفون برو ماكس

تقسيط جوالات ايفون 13 برو ماكس بسعر مناسب هذا ما يتمناه الكثيرين من عشاق الجوالات الحديثة، ومع مكتبة جرير السعودية ستحصى على جهازك المناسب بأقل الاسعار مع تخفيضات وعروض جرير التي قد تصل لنصف الثمن، فما عليك غير الدخول على مكتبة جرير السعودية ثم تحديد الجهاز او المنتج الراغب بشرائه، وفي حالة التقسيط يحب امتلاك العميل البطاقة الإئتمانية.