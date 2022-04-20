شوف استلم وادفع لاحقا التقسيط المريح على الجوالات الحديثة ايفون 12و13 بدون فوائد

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عمر شويل - جدة شروط تقسيط جوالات من جرير، يسعي الكثيرين الراغبين بالحصول على جهاز جوال حديث لمعرفة كيفية شراء جوال بالتقسيط من جرير، حيث تقدم مكتبة جرير تسهيلات كبيرة على التقسيط وايضا توفر العديد من الخدمات والخصومات المذهلة لعملائها في المملكة العربية السعودية.

ومن أهم ما يميز تقسيط مكتبة جرير أنها تقدم تقسيط جوالات بدون فوائد وبدون العديد من الشروط التي تقيد العميل، ونحن من خلال هذه المقالة سنقوم بجولة معا لمعرفة شروط تقسيط جوال من جرير ومزايا تقسيط جرير فتابعوا معانا.

شروط شراء جوال بالتقسيط من جرير

تعد شركة جرير من أكبر الشركات التي تعمل في مجال التجارة في العديد من المنتجات منها الأجهزة المنزلية والجوالات واللاب توب والادوات الدراسية وغيرها الكثير، وتقدم مكتبة جرير امكانية التقسيط للعميل مع على كافة منتجاتها التجارية ولكن مع التزامه بمراعاة الشروط التي وضعتها وتتمثل تلك الشروط على النحو التالي.

اولا يشترط أن تتجاوز قيمة مشتريات العميل من جرير حوالي 1500 ريال سعودي.

ثانيا في حال عدم استيفاء العميل للشروط لن يتمكن من حصوله على تقسيط جرير.

ثالثا يشترط على العميل أن لا يقل راتبه عن حوالي 3500 ريال سعودي.

رابعا يشترط ألا تقل مدة تواجده بالعمل عن ثلاثة اشهر على الأقل.

خامسا يشترط على العميل حال أن كان موظف في القطاع الخاص، ألا تقل مدة تواجده في الوظيفة عن 12 شهر على الأقل.

سادسا يشترط أن يكون عمر العميل قد تجاوز 21 عاما، وأن لا يزيد عمره عن 60 عاما.

سابعا يشترط على العميل اختيار أحدي العروض الخاصة بالتقسيط التي تقدمها المكتبة والتي تبدأ من 6 اشهر، و12 شهر، 18 شهر، و 24 شهر.

تعرف على وسائل الدفع الأخري من مكتبة جرير

تتيح مكتبة جرير عدة وسائل أخري للدفع منها بطاقة سامبا فمن خلال بطاقة تقسيط سامبا جرير التي تعد أفضل واسهل الطرق التي يمكن عن طريقها الاستفادة من خدمات التقسيط والدفع، والتعامل بها بسهولة داخل او خارج المملكة العربية السعودية، حيث يمكن استخدامها عن طريق الصراف الالي كما البطاقات الاخري الائتمانية المنتشرة.

مكتبة جرير هي افضل المواقع الالكترونية التي يمكن من خلالها التسوق اونلاين وشراء وتقسيط كاف. الأجهزة المنزلية والجوالات الحديثة علاوة على المنتجات والادوات المكتبة، كل ذلك مع سهولة في التقسيط وتخفيضات وعروضات قد تصل لنصف الثمن، فما عليك غير التوجه على مكتبة جرير السعودية وتحديد الجهاز او المنتج الراغب في شراء بالتقسيط ثم ادخال رقم البطاقة الإئتمانية.