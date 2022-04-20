شوف عروض مغرية وقوية على غرف المعيشة من saco بأسعار قاتلة

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مجموعة شركات Saco اخترت لكم أقوى العروض على أثاث غرف المعيشة حيث يمكنهم أستقبل العيد بتجديدات مميزة تغير من شكل منزلك وضعي لمستك بأختيار الذكي، يمكنكم الأستمتاع بخصم 20% عند الشراء بالفيزا، يتوافر تشكيلة رائعة متنوعة من الكراسي المتحركة وأريكة متحولة لسرير بأشكال مختلفة، كراسي دواره، كراسي هزاز، أطقم سفرة رائعة، وطاولات طعام وطاولات سفرة بأحجام مختلفة، قدمنا لكم بمقال سابق عن عرض مميز لساكو على المسابح ولعب الأطفال وخصومات تصل إلى 20%، يمكنكم التسوق والشراء أي من مستلزماتكم من خلال موقعها الإلكتروني أو زيارة أقرب الفروع لديكم بالمملكة. عروض مغرية وقوية على غرف المعيشة من saco بأسعار قاتلة أريكة استرخاء بمقعدين قماش، تصميم أمريكي، مناسبة لجميع الأعمار والشباب وكبار السن، متوفرة بلونين رمادي + أسود، مصنعة من خشب رقائقي + آلية + نسيج، وزن الأريكة 75 كيلو، عدد مقاعد جلوس لشخصين، بسعر 1899.00 ريال تقسط على 3 دفعات بقيمة 633.00 ريال بدون فوائد.

كرسي استرخاء هزاز دوار، مصنوع من الجلد الصناعي والألمنيوم مع قواعد ملفوفة، مادة الصنع خشب + فوم، لون أسود، يكفي لجلوس شخص واحد فقط، الوزن 66 كيلو، بسعر 1599.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 533.00 ريال بدون فوائد.

كرسي استرخاء هزاز، صُمم مع وضع أقصى درجات راحة المستهلك، مصنع تصميم أنيق يناسب أي ديكور، متوفر بلون بني، بسعر 1499.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 499.66 ريال بدون فوائد. أقوي عروض saco طقم سفرة 1 + 4 + مقعد، يتميز بأنه طقم مثالي لجميع المناسبات، مصنوع من مواد عالية الجودة، عمره طويل وقوي ومتين، جميع المقاعد تنجيد، شكل الطاولة مستطيل، قدرة تحمل الكرسي الواحد 130 كيلو جرام، مصنعة من من خشب الزان، بسعر 1599.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 533.00 ر.س بدون فوائد.

أريكة متحولة لسرير 3 مقاعد، مادة الصنع خشب + بوليستر + معدن، اللون بني، نوع المنتج سرير أريكة، تصميم عصري، الوزن 36 كيلو، بسعر 1199.00 ريال.

كرسي استرخاء وهزاز مغطى بنسيج عالي الجودة مع حشوة سميكة توفر راحة ودعم أفضل للجسد، تم تصميم الإطار لضمان التوازن و الثبات، تصميم أمريكي يتميز بالراحة عند الجلوس، مريح بالأستخدام، مادة الصنع قماش + فوم + خشب + معدن، متوفر بلون بني، عدد متقاعده 1، وزنه يصل إلى 38 كيلو، يمكن ضبطها بسهولة بحركة سريعة. بسعر 1699.00 ريال قسط فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 566.33 ريال بدون فوائد. عمر شويل - جدة عروض مغرية وقوية على غرف المعيشة من saco بأسعار قاتلة - ثقفني

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