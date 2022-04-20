نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات أسواق العثيم بالسعودية تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

أسواق العثيم ثاني أكبر الأسواق والشركات في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى دائما إلى إدخال سلع ومنتجات وأجهزة بأسعار مخفضة داخل السوق السعودي والسوق المصري، ومن الجدير بالذكر فإن أسواق العثيم تمتلك 183 فرعا داخل المملكة السعودية وداخل جمهورية مصر العربية تمتلك أسواق العثيم 31 فرعا ليصل حجم مبيعاتها إلى 5 مليار ريال سعودي، وتعد أسواق العثيم من الشركات الرائدة في مجال البيع بالجملة والبيع بالتجزئة للسلع الغذائية كما يتوفر بها أقسام للأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، وبمناسبة شهر رمضان المبارك تقدم أسواق العثيم أكبر وأقوي التخفيضات على جميع الأقسام لديها. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: متاح مقلاة بطاطس من دوتس ديجيتال بقوة 1800 وات بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 310 ريال سعودي.

تخفيض على قدر ضغط كهربائي مقدم من السيف بسعة 8 لتر متوفر بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 382 ريال سعودي.

متوفر ميكرويف مقدم من كليك أون بسعة 20 لتر متاح بسعر 259 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

متواجد صانعة قهوة من أي تي سي بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.

متاح قدر ضغط كهربائي من هومر متوفر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

متوفر مضرب بيض كهربائي مع عجانة مقدم من كولين متاح بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

تخفيض على صانعة بيتزا وخبز مقدمة من جي في سي ليكون سعرها 155 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي.

متاح مكنسة كهربائية مقدمة من جيباس بسعر 225 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية: متوفر طقم صواني فرن من مستر كوك جرانيت بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي.

متاح طقم عشاء مكون من 20 قطعة بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 82 ريال سعودي.

متواجد طقم قدور من برايت هوم رخام مكون من 10 قطع بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي.

تخفيض على طقم قدور بامكو مكون من 9 قطع ليكون سعره 225 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي.

متواجد قدر ضغط من إيبو جرانيت بسعر 125 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

متوفر طقم قدور من كاسا بونيتا مكون من 8 قطع بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات أسواق العثيم بالسعودية تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية - ثقفني

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