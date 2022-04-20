نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية وخصومات تصل إلى 50% في المقال التالي

أسواق العثيم من الأسواق العملاقة في مجال البيع بالجملة والبيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية والتي صنفت من قبل مجلة فوربس الأمريكية كثاني أكبر متجر في المملكة العربية السعودية، وتمتلك أسواق عبد الله العثيم مجموعة كبيرة جدا من المتاجر تنتشر في جميع أنحاء المملكة كما تمتلك عدة فروع داخل جمهورية مصر العربية وهدف أسواق العثيم أن تغطي وتلبي أكبر القطاعات في السوق السعودي من سلع غذائية وأدوات كهربائية وأدوات منزلية. عروض أسواق عبد الله العثيم على الهواتف الذكية: متاح جوال تكنو كي جي 8 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بسعر 699 ريال سعودي.

متوفر جوال تكنو سي إنش 6 إن بسعة تخزينية 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 789 ريال سعودي.

يوجد جوال لافا واي 40 بسعة تخزين 16 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 210 ريال سعودي.

متوفر جوال تكنو كي جي 5 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 399 ريال سعودي.

متواجد جوال سامسونج أي 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بسعر 1249 ريال سعودي. عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات: متوفر شاشة إمبيكس سمارت بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت 4K ألترا إتش دي بسعر 1269 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

تخفيض على شاشة أورو إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت 4K ليصبح سعرها 1199 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي.

يوجد خصم كبير على شاشة إمبيكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت إتش دي 4K ليكون سعرها 1799 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

متوفر شاشة أورو إل أي دي بحجم 43 بوصة فائق الوضوح والدقة بسعر 769 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي. عروض أسواق عبد الله العثيم على السلع الغذائية: متواجد لحم عجل بلدي بدون عظم بوزن كيلو جرام متاح بسعر 54.95 ريال سعودي.

متوفر لحم عجل بلدي بالعظم بوزن كيلو جرام بسعر 44.95 ريال سعودي.

متاح صدور دجاج من ساديا بوزن 2.5 كيلو جرام بسعر 76.95 ريال سعودي بدلا من 91.95 ريال سعودي.

تخفيض على دجاج ساديا المجمد بوزن 1100 جرام ليكون سعرها 17.25 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي.

متوفر أفخاذ دجاج رفيعة مقدمة من ساديا بوزن 900 جرام بسعر 13.50 ريال سعودي بدلا من 17.25 ريال سعودي.

متواجد مرتديلا الفلة دجاج سادة بوزن كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية وخصومات تصل إلى 50% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية وخصومات تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.