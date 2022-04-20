عجينة الكريب الحادق crepe حضريها بكل سهولة

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الكريب crepe طبق فرنسي شهير وأخذ في الإنتشار إلى البلاد العربية وظهرت عدة طرق لتقديمه فالكريب يعد بطريقتين كريب حلو أو كريب حادق ويتفنن جميع صانعي الكريب بحشوه بحشوات لذيذة ومختلفة في كل مرة، ويقدم بأشكال عديدة. ويعد الكريب الحادق من الأكلات السريعة لسد الجوع الليلي وأيضا يصلح لجميع الوجبات مع إختلاف حشواته، واليوم سوف نقدم طريقة الكريب الحادق بكل سهولة وبساطة. مكونات تحضير الكريب الحادق: 2 كوب من الحليب.

نصف كوب من الماء.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. لحشو الكريب الحادق نحتاج إلى: ميكس جبن موزاريلا وشيدر.

شرائح من الزيتون.

جبن رومي مبشور. طريقة تحضير الكريب الحادق: نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به اللبن والبيض والماء والسكر والملح والفلفل الأسود والزبدة الذائبة ويمكنك إستبدال الزبدة بالزيت.

نقوم بخفق المكونات بواسطة المضرب الكهربائي على سرعة كبيرة لمدة دقيقتين، ويمكنك إستخدام الخلاط في هذه الخطوة.

نضع الدقيق فوق الخليط بعد نخله جيدا ونقوم بالخفق مرة أخرى على سرعة عالية لمدة دقيقة.

نقوم بإدخال عجينة الكريب الحادق إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة.

في مقلاة دائرية غير لاصقة نقوم بدهنها بالزيت أو الزبدة نضع مقدار كبشة واحدة من عجينة الكريب ونوزعها على المقلاة جيدا.

عند نضج الكريب نقوم بقلبه على الجهة الأخرى ونرفع الكريب من النار ونغطيه بفوطة نظيفة حتى نحافظ على طراوته ولا يجف.

في وعاء نقوم بخلط ميكس الجبن والجبن الرومي والزيتون معا.

نفرد الكريب ونضع فيه ملعقتين من خليط الجبن والزيتون في منتصف الكريب، ثم نقوم بقفل الجانبين ثم نلف الكريب رول.

نضع مقلاة على النار ونقوم بدهنها بقليل من الزيت.

نضع رولات الكريب تأخذ لونا من الجهة المفتوحة ونقلبها على الجهة الأخرى ونرفعها من النار.

تقدم فطائر الكريب الحادق ساخنة مع أصابع البطاطس المقلية.

يمكنك حشو الكريب الحادق ببواقي الدجاج المشوي أو المقلي.

يمكنك حشو الكريب الحادق باللحمة المفرومة أو السجق أو الهوت دوج.

يمكنك لف الكريب الحادق على شكل مثلث أو مربع أو رول حسب الرغبة.

يمكنك عمل كمية من الكريب الحادق وحفظها في الفريزر لإستخدامها عند الحاجة. عمر شويل - جدة عجينة الكريب الحادق crepe حضريها بكل سهولة - ثقفني

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