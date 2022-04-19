دعاء 19 رمضان 2022 دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 1443

دعاء 19 رمضان 2022 نقدم لكم مجموعة من اجمل ادعية اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك حيث يسعي كل مسلم ومسلمة في جميع البلدان حوال العالم للفوز برضا الله سبحانه وتعالي في هذا الشهر الكريم المبارك، والحرص علي الدعاء بشكل يومي وطلب المغفرة والرحمة من المولي عز وجل، ولذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني الكثير من ادعية شهر رمضان التي يمكنك ترديدها بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك فالدعاء الي الله سبحانه وتعالي واحدة من الطرق المحببة للتقرب الي الله في شهر رمضان حيث تفتح أبواب السماء طوال شهر رمضان.

دعاء 19 رمضان 2022

اللهم وفر حظي ببركاته، و سهل سبيلي إلى خيراته، و لا تحرمني قبول حسناته، يا هاديا إلى الحق المبين. “وفضل هذا الدعاء عظيم جدا ورائع فمن دعاء به استغفر له ملائكة السماوات والأرض ودعوا له”.

اللهم اجعل لنا نصيبًا من المغفورة ذنوبهم، والمستورة عيوبهم في بداية ذلك الشهر المعظم.

اللهم اجعلني مقيم الصلاة وتقبل دعائي، واجعل لي من أهلي وذريتي من رضاك نصيب يا رحمن يا رحيم.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 1443

اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

الله رب نور رمضان الذي نزل فيه القرآن، طلبت من عبادك أن يصوموا اعفر لي ذنوبي هذا العام وكل عام، لن يغفرها أحد غيرك يا سيد الرحمن.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.

اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

فضل الدعاء في شهر رمضان ليس كفضلة في باقي اشهر السنة فهناك الكثير يغفلون عن فضل الدعاء في هذا الشهر المبارك حيث ان فضل الدعاء عند الله سبحانه وتعالي في شهر رمضان له مكانة كبيرة وعظيمة جداً لذلك علي كل مسلم استغلال هذا الشهر المبارك في الدعاء الي الله سبحانه وتعالي مع الصلاة وقراءة القران الكريم.