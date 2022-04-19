نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى 45% على جميع الأجهزة الكهربائية حتى نهاية شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى 45% على جميع الأجهزة الكهربائية حتى نهاية شهر رمضان، يتوفر ال جي مكيف جداري 21500 وحدة حرارية بارد بسعر 3759 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 180 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال، يتوفر هاير مكيف جداري 22000 وحدة مع ايونيزر فلتر نانو اوكا بارد بسعر 2999 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم.

خصومات اكسترا الكبرى المذهلة 45%

يتوفر ماجيك بوليت خلاط متروبوليت 12 قطعة سعة 900 وات باللون الذهبي بسعر 389 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 45%، ضمن خصومات شهر رمضان نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 19 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى مولينكس خلاط بانيو مطحنة مع مفرمة سعة 450 وات 1.5 لتر باللون الأبيض بسعر 129 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا حتى نهاية شهر رمضان

يتوفر مولينكس خلاط سموثي سعة 300 وات 600 مل باللون الفضي بسعر 139 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 30%، ضمن عروض شهر رمضان 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً، كما يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى باناسونيك مكيف شباك 18000 وحدة كمبروسر روتاري بارد بسعر 1499 ريال بدلاً من 1749 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ميديا أوليمبوس مكيف جداري 22000 وحدة تبريد حار بارد بسعر 2999 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 21%، ضمن تخفيضات شهر رمضان 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدايا مجانية بقيمة 429 ريال، يتوفر ضمن خصومات ثلث الثمن اكسترا الكبرى هاير ثلاجة 18.6 قدم سعة 527 لتر باللون الفضي بسعر 3349 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 161 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى

يتوفر دايو ثلاجة 12.1 قدم باللون الأبيض بسعر 2499 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 29%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية شهر رمضان 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى سامسونج ثلاجة 17.6 قدم سعة 500 لتر تبريد ثنائي باللون الأبيض بسعر 3599 ريال بدلاً من 6199 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات شهر رمضان 2022

يتوفر هيتاشي ثلاجة سعة 12 قدم إنفيرتر باللون الفضي بسعر 3219 ريال بدلاً من 3649 ريال خصم 12%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 154 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر توشيبا ثلاجة 19.6 قدم إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 3899 ريال بدلاً من 4849 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم.