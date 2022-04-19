نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اغتنم الغرضة تنزيلات بنده اليوم في السعودية خصومات لـ50% على الأدوات المنزلية وتنزيلات كبيرة على الأطعمة في المقال التالي
عروض بنده السعودية، تكون شركة بنده من إحدى الشركات الحريصة في تقديم أكبر الخصومات القوية معها العروض الرائعة والمذهلة جدًا، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك الخصومات والعروض أما أن تكون بالشكل اليومي أو الأسبوعي، حيث أن شركة بنده قد حصلت ونالت على العديد من التوزيعات الرئيسية التي وصلت إلى أربعة تتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة أصبحت تمتلك نحو ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.
تنزيلات نصف الثمن من بنده على الأجهزة الكهربائية والهواتف خصومات شهر رمضان
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يعتبر من أكبر الأسواق الرائعة والقوية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يتواجد ويتوفر به كافة المنتجات والمستحضرات أما أن تكون من السلع الغذائية والغير غذائية أيضًا التي يحتاج لها ويطلبها كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن سوق بنده يعمل على تقديم الأصناف المتعددة بها الجودة الكبيرة والعالية التي يحتاج لها كل فرد بالسعودية، إلى أن قام الهايبر بتوفيرها بالسعر القليل يناسب ويتوافق مع كل شخص بالمملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على البازلاء الخضراء من النوع بنده مقدار 450 جرام عدد 4 قطع يكون بسعر 8.95 بدلًا من 15.80 ريال سعودي.
- سعر لانشون الدجاج من النوع بنده مقدار 850 جرام يكون 14.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من كريمة البندق والكاكاو مقدار 350 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 31.90 ريال سعودي.
- الحلاوة الطحينية بدبس التمر من النوع الجبل مقدار كيلو جرام تكون بسعر 17.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي.
- 1000 جرام من عسل نوعه روضة النحل يكون بسعر 29.95 بدلًا من 47.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من المربى نوعها حلواني تكون بسعر 8.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- حلاوة الشعر من النوع الجبل مقدار 500 جرام تكن بسعر 19.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الحلاوة بالشوكولاتة من النوع الجبل يكون سعرها 19.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- العسل الطبيعي من النوع جرين فارمز مقدار 300 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 4 قطع من الحليب المكثف المحلي نوعه رويال شيف مقدار 390 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 22 ريال سعودي.
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