نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات حتى 50% من اكسترا على الشاشات extra وأقوى الخصومات الرمضانية من موقع اكسترا أون لاين في المقال التالي
شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بتقديم وعرض أكبر الخصومات القوية معها العروض المذهلة والرائعة التي يتم توفيرها في شركة اكسترا، وكذلك فإن هذه الشركة قد استطاعت أن تقدم وتوفر الخصومات والعروض الكبيرة بالسعر الذي يتناسب ويتلاءم مع كل مواطن مقيم بالمملكة، كما أن شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة لبيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كل الإلكترونيات التي توفرها الشركة بسعر قليل يكون متناسبًا ومتوافقًا مع كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية إلى أن يحصل ويستحوذ كل شخص متواجد في السعودية على كل ما يريده ويطلبه سواء كان ذلك من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وكذلك المنزلية، كما أن شركة اكسترا تعتبر من الشركات المساهمة التي قامت بدخول الأسواق المالية والمركزية بالسعودية.
عروض اكسترا السعودية
- تنزيلات شاشة التليفزيون من النوع تي سي ال عالي الدقة حجم 55 بوصة يكون بسعر 2599 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع تي سي ال فائق الدقة حجم 32 بوصة سعره يكون 699 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون حجمها 70 بوصة من النوع تي سي ال عالية الدقة سعرها يكون 3299 ريال سعودي.
- السماعات الكبيرة من النوع فيليبس مع الإضاءة التفاعلية تدعم البلوتوث باللون الأسود تكون بسعر 949 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- مكبر الصوت من النوع سوني من النوع سي دي مع البلوتوث يكون بسعر 869 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- مكبر الصوت من النوع ال جي 7.1.4 قناة 770 واط يكون بسعر 3499 بدلًا 5999 ريال سعودي.
- حامل التلفزيون الأرضي مع الرف الزجاجي من النوع براتيك 65 – 37 انش باللون الرمادي يكون بسعر 379 بدلًا من 679 ريال سعودي.
- حامل التلفزيون 65 – 45 انش باللون الأسود الغير لامع مع قاعدة ترايبود يكون بسعر 349 بدلًا من 659 ريال سعودي.
- ساوند بار من النوع سوني 3.1 قناة باللون الأسود ساوند بار بريميوم مع دولبي اتموس يكون بسعر 1249 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- الحامل الجداري من النوع براتيك ساوند بار 32 – 70 بوصة يكون بسعر 49 بدلًا من 99 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تنزيلات حتى 50% من اكسترا على الشاشات extra وأقوى الخصومات الرمضانية من موقع اكسترا أون لاين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.